SNCB : des retards mal calculés ?

Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel : "On est dépositaire des chiffres puisque nous sommes gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à ce titre-là, on a des éléments dans les voies qui permettent d'enregistrer le passage des trains et donc d'élaborer ce calcul de la ponctualité. Maintenant, ce calcul, ce n'est pas un choix d'Infrabel ni même de la SNCB, mais un choix décidé dans le cadre d'un contrat de gestion qui lie l'entreprise publique que nous sommes et son actionnaire - à savoir l'État - et il y a donc une série d'obligations, de droits et de devoirs. Et dans ce calcul de la ponctualité, il a été décidé par l'État qu'un train en retard était un train qui a plus que cinq minutes et 59 secondes de retard. Cela peut sembler beaucoup mais il faut savoir que c'est dans la moyenne européenne. On a pris cette base pour pouvoir juger de ce qui est possible de faire en matière de correspondance. "

La DH propose aujourd’hui un dossier sur le médiateur ferroviaire qui traite les plaintes des passagers, dans la majeure partie des cas pour des problèmes de ponctualité. Le médiateur pointe le calcul de la ponctualité de la SNCB qui est trop éloigné de la réalité des navetteurs. Pour déterminer si un train est à l’heure, c’est exclusivement son heure en fin de parcours qui est prise en compte, et c’est seulement après 6 minutes au-delà de l’horaire prévu que le retard est comptabilisé, alors que quelques minutes suffisent à faire rater une correspondance à un passager et donc allonger son temps de trajet. Comment expliquer que le calcul de la ponctualité des trains de la SNCB ne corresponde pas à la réalité des navetteurs en étant basée exclusivement sur l’horaire en fin de parcours et avec une marge de 5 minutes ?

La ponctualité: une problématique complexe

Infrabel comprend cependant les plaintes des navetteurs mais ne sait pas forcément maîtriser les facteurs liés à la ponctualité comme l'explique Frédéric Sacré : "On comprend les plaintes des navetteurs puisque la ponctualité, on la qualifie nous aussi et la SNCB et Infrabel considèrent aujourd'hui qu'il faut pouvoir faire mieux en matière de ponctualité et que les plaintes sont légitimes. Ceci dit, la ponctualité est une problématique très complexe parce qu'on joue sur des facteurs qu'on ne maîtrise pas tous... La première cause de retard aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont se promener le long des voies ou les accidents au passage à niveau. Si l'on cumule les retards liés à ces deux problématiques sur lesquels Infrabel n'a pas d'emprise, c'est 8h30 de retard cumulé chaque jour!"

Si Infrabel serait prête à réévaluer le contrat de gestion si la question se posait avec l'État, elle n'y est cependant pas forcément favorable car on ne saurait plus comparer : "Si demain, on nous dit qu'un train en retard est considéré comme une minute c'est un retard, et bien on adaptera le calcul maintenant on perdrait un outil important qui est le pouvoir de comparer car la donne ici est inchangée depuis plusieurs années et cela nous permet de voir si l'évolution de la ponctualité, la tendance est bonne ou moins bonne. À partir du moment où on change ces règles, on va perdre cette capacité à comparer et donc cet outil précieux où certains leviers pour améliorer certains problèmes liés à la ponctualité."