Silvio : " Si c'est un être humain, je ne m'en mêle pas mais quand c'est un chien, je fonce ! "

En France un chien a été traîné dans la rue et étranglé par son propriétaire. Sur la scène filmée et diffusée sur internet, les passants ne réagissent pas. Assister à la scène et ne pas bouger, c’est une attitude que vous comprenez ?

Il faut réagir pour tout le monde

Du côté de Perwez, Linda : " Je ne filme pas mais le bonhomme va regretter d’être né. Je fonce dans le tas et je frappe le bonhomme. Ça me sidère ces interlocuteurs qui filment derrière leurs fenêtres. Moi je descends et je cogne ! C’est une personne adulte, on voit que c’est une tête blanche. Il a l’air costaud mais à côté de moi, il ne va pas tenir très longtemps ! S’il fait ça avec un chien, il peut le faire avec des enfants, il peut le faire avec n’importe qui. On bouge pour tout le monde ! J’ai des valeurs, on m’a appris à défendre son prochain, que ce soit n’importe quoi, n’importe qui, on ne fait pas ça et on ne reste pas les mains dans les poches ! Je m’en fous s’il a un couteau, je fonce quand même ! C’est invraisemblable, les gens n’ont plus de valeurs à l’époque actuelle ?! C’est du gros n’importe quoi ! Vous voyez une femme qui se fait violer, vous bougez ou vous ne bougez pas ? Pourquoi ce n’est pas la même réaction si c’est une personne ? Les gens n’ont plus de couilles de nos jours ! Personne ne bouge ! "

Christophe de Bruxelles est aussi scandalisé par le manque de réaction des passants : " Le gamin qui passe en trottinette, à son âge, pourrait très bien réagir. Il y a une trentaine d’année, j’ai eu le cas quand j’avais 16 ans. On était en voiture à une station-service en France et le gamin du propriétaire de la station-service caillassait un chien. Je lui ai mis une grande claque dans la figure, le papa est intervenu et pour finir il s’est retrouvé par terre et le chien est reparti avec nous. C’est de la lâcheté de ne pas intervenir. Pour un chien, je donnerais ma vie. S’il y a une agression, j’agis de la même façon. Il ne faut pas avoir peur dans ce cas-là. "