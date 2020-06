Silvia de Châtelet : "Vandaliser des statues provoquera l'effet contraire ; il y aura de plus en plus de racistes!"

Une statue de Léopold II a été déboulonnée cette nuit à Auderghem par un groupe d’activistes. Au micro de la RTBF, ils ont justifié cet acte en expliquant qu’ils ont l’impression que depuis des années, on ne les écoute pas et qu’il faut supprimer de l’espace public ces symboles de la colonisation du Congo. C’est comme ça qu’on se fait entendre ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Ils font pire que mieux!" Silvia, une auditrice originaire de Châtelet, dans la région de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ils sont en train de faire pire que mieux et s'ils voulaient rallier des gens à leur cause, c'est exactement tout le contraire qui est en train de se passer ! Quand on écoute les gens discuter dans les magasins, on entend bien que les citoyens sont en colère face à ce genre de vandalisme. Ce n'est pas en supprimant des statues que l'on va supprimer le racisme dans notre pays. Par contre, les gens vont devenir de plus en plus racistes et ne voudront plus avoir affaire à eux. Ça fait partie de notre passé et il faut l'assumer mais on l'assume! Mais la violence pour la violence, non!" Si vous enlevez tout ce qui rappelle notre passé, vous niez notre histoire! Silvia pense qu'on ne peut pas nier l'histoire d'un pays : "Le débat a déjà eu lieu, les excuses ont déjà été faites par le Roi Baudouin, et maintenant, ils détruisent des statues malgré le symbole qu'elles représentent ! Alors que si vous enlevez tout ce qui peut rappeler le passé, vous niez l'histoire ! Il faut laisser ces statues avec une plaque explicative. Ici, tout ce qu'ils font, c'est attiser la colère des gens. Personnellement, je n'ai jamais été raciste et ne le serai jamais mais malheureusement, tout le monde ne pense pas comme moi."

"Ce genre de fait empêche de dialoguer" Direction Mons à présent, où Marc témoigne : "Je ne suis pas compréhensif face à ce genre de fait. Ces derniers jours, une sorte de dialogue s'était progressivement installée et d'un coup, on vandalise une statue et on nous impose les choses sans qu'on n'ait notre mot à dire. Chez nous aussi, le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur et il est bien implanté dans notre actu donc on pourrait en discuter mais avec des actes pareils, ça me semble compliqué... Le geste est fort, certes, mais ça ne laisse pas la place à la moindre discussion alors qu'il est évident qu'il y a un problème avec l'histoire de la colonisation des Belges au Congo et qu'il est temps d'instruire les gens à ce sujet mais avec de tels actes, le dialogue n'existe plus."

