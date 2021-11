À quelques jours d’un nouveau Codeco, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke lance une nouvelle idée : réserver l’accès aux boîtes de nuit aux personnes vaccinées. Pour Frank Vandenbroucke, les choses sont simples : vu la situation sanitaire, on ne pourra pas laisser les discothèques ouvertes sans prendre de mesures supplémentaires et cette idée permettrait d’éviter la fermeture totale du secteur. À cette idée, s’ajoutent toute une série de propositions du GEMS, le groupe d’experts qui conseille les autorités. Le GEMS qui veut même aller plus loin en fermant entre autres les boîtes de nuit, en supprimant les activités étudiantes et les sports de contact en intérieur pendant un mois.

Serrer la vis pendant un mois, bonne ou mauvaise idée ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

