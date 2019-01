Serge, un auditeur aussi agacé par le chien de ses voisins : "Ça va mal tourner !"

Agacé par le chien de son voisin qui fouillait régulièrement dans ses poubelles, un homme a capturé l’animal et est allé l’abandonner à l’étranger. Voler et abandonner un chien qui vous agace, c’est la seule solution ? À Genappe, un homme trouvait insupportable que le chien de son voisin qui arrivait régulièrement à s’échapper vienne fouiller dans ses poubelles. Lorsqu’il en parle à ses voisins, il estime qu’aucune mesure efficace n’est prise et décide alors de régler la situation lui-même. Un jour où le chien s’échappe, un voisin le recueille en attendant le retour des propriétaires mais l’homme l’arrache des bras, le mets dans sa camionnette. Il prend la route et pense dans un premier temps à le déposer dans un refuge mais change d’avis car il serait trop facile de le retrouver. Il tente de le donner à un routier qui le refuse et finit par l’abandonner sur une aire d’autoroute en France. Depuis, plus personne n’a revu l’animal. L’homme qui comparaissait hier devant le tribunal correctionnel attend son jugement le 25 février prochain. Voler et abandonner un chien qui vous agace, c’est la seule solution ?

"Il faudrait éduquer les propriétaires !" Serge, un auditeur de Bastogne, vit une situation compliquée et similaire avec le chien de son voisin depuis plus d'un an : "Je ne vais pas capturer ce chien ni l'abandonner à l'étranger car ce chien n'en peut rien mais il faudrait un peu éduquer les propriétaires! Les gendarmes se sont rendus six fois chez eux ! Six dialogues avec eux! Les voisins sont espacés de 50 mètres, deux voisins plus haut donc 100 mètres entre le chien et la deuxième maison, le deuxième voisin me dit : "Mais comment peux-tu supporter ça Serge ?!" et ça fait plus d'un an que ça dure, on en est à prendre des médicaments! Il y a toujours des réflexions du style "on va y regarder, écoute on travaille on ne sait pas le rentrer maintenant" ils ont toujours des excuses. La police nous dit qu'il faut aller en justice mais on vous le dit tout de suite: si on le fait, le voisinage ce ne serait plus tout à fait ça donc il faut essayer de dialoguer."

"Ça va mal tourner !" À bout après plus d'un an dans cette situation, Serge ne sait pas comment cela va finir : "Je ne sais pas ce que je vais faire mais ça ne peut plus continuer, on en est à se faire soigner et à ne plus sortir ! Je ne sais pas à quoi ça va tourner mais ça va mal tourner, c'est insupportable mais il faut vivre ça pour savoir ce que c'est ! Il n'y a pas de dialogue possible; après six coups de sonnette de la part des forces de l'ordre, on ne bouge pas, on le rentre juste 1h ou deux et c'est tout ! Et en été quand vous devez fermer vos volets et fenêtres parce que le chien aboie ! Alors je comprends cet homme même si je vais heurter beaucoup de personnes... Mais c'est pas de la faute du chien mais des voisins!"