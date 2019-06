Serge : " Le talent n'a pas d'âge "

Après avoir inspiré et mobilisé des jeunes à travers le monde, Greta Thunberg va arrêter l’école pendant un an pour se consacrer à son combat pour le climat. Suspendre sa scolarité à 16 ans, c’est le bon moment ?

Greta Thunberg se mobilisait chaque semaine en se rendant devant le Parlement suédois pour réclamer une meilleure politique climatique, c’était le début d’un mouvement suivi dans de nombreux pays avec des centaines de marches pour le climat organisées dans le monde. La jeune fille est décidée à se rendre au Sommet pour le climat des Nations Unies à New-York et son entourage a annoncé que dès la fin de l’été, elle ne se rendrait plus à l’école pendant un an pour se consacrer entièrement à son combat. Dans le journal Le Soir, on peut lire ce matin que comme par conviction elle ne prend plus l’avion, sa famille cherche une solution pour qu’elle traverse l’océan atlantique. Suspendre sa scolarité à 16 ans, c’est le bon moment ?

Pour Serge de Forest : " Le talent n’a pas d’âge. Pour les parents et les grands-parents, c’est un moment un peu spécial mais je crois que Mark Zuckerberg a créé Facebook à 15 ans. Je crois qu’il y a un grand compositeur de musique classique qui a créé une sonate à 9 ans ou 10-11 ans. Donc je ne crois pas que l’âge a de l’importance. Il ne faut pas attendre d’être pensionné pour faire quelque chose. Justement, il y a l’énergie de la jeunesse et ce n’est pas superflu. Je pense qu’on a une dizaine d’années pour essayer de faire quelque chose pour la planète parce que sinon, toutes les bonnes intentions de tout le monde sont louables mais si on n’a plus de planète, on fait quoi ? Ce sont les petites rivières qui font les grands ruisseaux. Je pense que le mouvement est bien lancé. Certains politiques, certains groupements, certains hommes d’affaires, certains people, ont du pouvoir. […] Là, c’est une très très bonne cause. Le souci, c’est de se mouvoir dans un monde d’adulte en n’étant pas toujours prise au sérieux. "

Du côté de Verviers, André tient à peu près le même discours : " Je félicite les parents de l’éducation qu’ils ont donnée à cette jeune fille. Je félicite cette jeune fille de la réaction à son âge. Cette jeune fille a été éduquée dans le respect et elle est en train de prouver qu’elle a l’intelligence et la volonté pour pouvoir aider les gens à protéger l’environnement, la terre où l’homme et la femme doivent vivre pour les années qui viennent. La gamine, veut se battre parce qu’on l’écoute et, par respect envers les gens qui l’écoutent, elle va continuer à faire ce qui est bien. C’est une gamine qui est plus mûre que ses 16 ans et qui a compris ce qu’il y a. Il faut qu’on arrête de croire qu’il n’y a qu’une seule possibilité. Il y a des gens qui font un métier intellectuel et qui vont à l’école jusqu’à 28 ans. Et vous avez des menuisiers qui n’ont pas besoin d‘aller à l’école jusqu’à 20 ans, ils vont chez un patron menuisier et ils vont de temps en temps à l’école. "