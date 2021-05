Serge, à propos du système carcéral actuel : "on pourrait créer des prisons pilotes mixtes"

Serge , un auditeur originaire d’ Evere , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je crois que cette adaptation dans le milieu carcéral est absolument nécessaire. Pour moi, la solution serait de créer des prisons pilotes mixtes. Les écoles et les casernes sont bien devenues mixtes, alors pourquoi ne pas faire de même dans les prisons ? D’ici une génération, on aura fait la transition et ça ne posera aucun problème. Peut-être devrions-nous d’abord choisir les détenus dans les prisons pilotes mixtes, mais je suis persuadé que c’est la bonne solution."

À Jette , Virginie partage le même avis : "Je pense que la prison doit s’adapter. En pleine transition, Saaya est une femme dans sa tête. Et si elle se considère comme femme, c’est une femme. Je peux la comprendre, à sa place, j’aurais souhaité aller dans une prison pour femmes aussi. Elle y serait peut-être même plus en sécurité. Créer une aile spécifique pourrait être une solution pour la sécurité des personnes transgenres, mais j’ai peur que cela entraîne une stigmatisation."

Christian, depuis Godinne, clôture le débat : "Il y a quelques années, j’étais incarcéré à la prison de Namur. J’étais à l’essai et j’avais plusieurs tâches, on m’avait notamment demandé de m’occuper d’une personne transgenre qui était dans une cellule bien spécifique. On ne pouvait pas le mettre avec les hommes car il était sous traitement hormonal et se transformait en femme, mais on ne pouvait pas le mettre chez les femmes parce qu’il n’avait pas encore changé de sexe, il était donc isolé."

De toute façon, en prison, on est de base isolé, c’est le but de la prison

"Ici, il était dans une cellule individuelle proche du local des surveillants pour le protéger des autres détenus, au cas où. Pour moi, il faut bien l’encadrer pendant sa transformation et une fois terminée, on peut emmener cette personne dans la prison adaptée à son genre."

