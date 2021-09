Serge, à propos de la vaccination obligatoire pour les Fêtes de Wallonie à Andenne : "Une absurdité totale"

"D’un autre côté, c’est le choix des personnes non-vaccinées de ne pas faire le vaccin, c’est leur décision et ils doivent en assumer les conséquences. Je pense qu’à Andenne, il y aura naturellement une marche arrière sur cette décision. L’organisation avec le Covid Safe Ticket fonctionne bien et ce n’est pas la décision d’un bourgmestre qui va fragiliser tout cela. Ce n’est pas la position du bourgmestre qui changera l’opinion des gens qui ne veulent pas se faire vacciner."

Du côté de Grâce-Hollogne, dans la province de Liège, Salvatore partage son avis : "Pour moi, l’obligation vaccinale pour un événement n’est pas la bonne méthode. J’ai été hospitalisé 33 jours et mis dans le coma à cause du Covid et je pense que c’est en écoutant des témoignages comme le mien que les gens peuvent changer d’avis sur la vaccination."