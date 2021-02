Septembre 2022 : 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances et des vacances d'été plus courtes, est-ce le bon tempo ?

Malheureusement en tant qu’adulte, nous n’avons pas droit à toutes ces périodes de congé. Je crois néanmoins que les grandes vacances d’été sont pour les enfants une période propice pour se ressourcer, pour faire des activités et pour retrouver ses proches. Je ne comprends pas pourquoi on veut changer un système qui est en place depuis très longtemps et qui, a priori, n’est pas mauvais en soi."

On clôture ce débat à Mouscron avec Anne, enseignante : "Ça fait des années que je pense que ce système serait parfait. Je suis institutrice maternelle et je vois bien dans mes classes et en primaire que les enfants sont très fatigués durant l’hiver. Le premier trimestre est très long et deux semaines de vacances pourraient leur faire du bien, ils reviendraient plus en forme. J’ai également l’impression qu’en deux mois de vacances, ils oublient ce qu’ils ont appris pendant l’année précédente. Quand ils reviennent en septembre, il faut reprendre certains points qui ont déjà été vus. Je pense que 7 semaines de cours, deux semaines de vacances et des vacances d’été plus courtes, ce serait bénéfique."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.