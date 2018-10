Selon Charles Consigny, chroniqueur français, recourir à une mère porteuse, c'est de la violence

Depuis sa diffusion samedi soir sur France 2, la séquence fait beaucoup parler d’elle. Un clash éclate sur le plateau entre Muriel Robin et le chroniqueur Charles Consigny à propos de la GPA, la gestation pour autrui. Dans une interview accordée au Figaro en France, Charles Consigny dit qu’il a trouvé cocasse et terrible pour Muriel Robin - qui s’est posée en héroïne de la défense des femmes battues en incarnant Jacqueline Sauvage - de se retrouver à défendre la GPA qui est à son sens, le dernier stade des violences faites aux femmes. Comme le dit le chroniqueur de Laurent Ruquier, la GPA, le recours à une mère porteuse, c’est de la violence ?

"Ce n'est pas de la violence, c'est une agression"

Michel Masson, gynécologue et président du Comité d’éthique de la Clinique Saint-Vincent à Rocourt, est intervenu sur notre antenne : " La violence dans ce cas-là est consentie par la femme puisque la receveuse doit accepter forcément de porter l'enfant. Maintenant, le terme violence pour moi n'est pas le bon mot! Par contre, le fait qu'on impose pas mal de problèmes à la mère porteuse - dont elle ne se rend pas toujours compte quand elle établit un contrat avec la mère receveuse - mais il est évident que la mère est en souffrance si c'est une femme avec un instinct maternelle développé et auquel elle doit mettre un terme au moment de l'accouchement. Et il y a aussi un énorme problème au niveau de l'enfant et qui n'est pas des moindres..."

Pour expliciter les répercussions négatives liées à la GPA, docteur Masson nous donne deux exemples : "Aux États-Unis, il y a eu un cas où un enfant a été demandé à une mère porteuse par un couple et cet enfant s'est révélé être porteur de trisomie à la naissance donc les parents ont dit qu'ils avaient demandé un enfant normal et non pas un trisomique. Cet enfant est donc resté sur le bord de la route avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer... Un autre cas aux Etats-Unis fut quand une mère porteuse était enceinte de jumeaux alors que le couple ne voulait qu'un enfant donc le couple en a choisi un des deux laissant l'autre sur les bras de la mère porteuse. Donc il y a toute une série de problèmes qui ne sont pas fréquents mais qui peuvent se poser. De plus, il est établi que la mère pendant sa grossesse établit un lien maternel avec son enfant et dans le cas de la GPA, on coupe ce lien de façon brutale ce qui est psychologiquement une agression."