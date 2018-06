Schaerbeek : 1190 euros d'amende pour des poubelles !

Le patron d’un restaurant, père de famille, ne pourra pas se verser de salaire à cause d’une amende de 1190€ pour avoir sorti six poubelles le mauvais jour… Six poubelles le mauvais jour valent-elles vraiment 1190€ d’amende ?

Mathias, le patron d’un restaurant de Schaerbeek à Bruxelles, parle de vol, de racket pur et dur à propos de l’amende qu’il a reçue, c’est à lire dans La DH de ce week-end. Pour avoir sorti six poubelles le mauvais jour, il a été invité à payer 1190€ d’amende alors qu’il dit avoir toujours tout fait dans les règles. S’il accepte d’être verbalisé pour ce fait exceptionnel, ce qu’il trouve scandaleux, c’est le montant réclamé qui empêchera à ce père de famille de se verser un salaire. Six poubelles sorties le mauvais jour valent-elles vraiment 1190€ d’amende ?

Bernard Clerfayt, bourgmestre de Schaerbeek: "Tout le monde ici, à Schaerbeek, se plaint de la malpropreté et du fait qu'il y a des déchets et des détritus qui traînent dans les rues au mauvais moment, qui n'est pas le moment de la collecte des déchets. Et donc on nous demande de mener des actions et nous en menons beaucoup pour nettoyer les rues en mettant des équipes supplémentaires, en mettant des équipes nocturnes pour nettoyer les rues mais évidemment, on ne peut pas accepter que quelqu'un mette ses poubelles - six poubelles en plus - le mauvais jour car ces poubelles vont rester plusieurs jours dans la rue avant d'être ramassées, on est proche du parc Josaphat donc il y a peut-être des corbeaux qui vont déchiqueter les poubelles, ça va s'envoler donc ça va salir toute la rue. Donc le règlement, voté par le Conseil communal, prévoit un montant de 175€ par poubelle déposée en rue au mauvais moment. Et tout le monde connaît le jour des poubelles à Schaerbeek donc tout le monde est prié de faire attention, chacun est responsable des déchets qu'il laisse dans la rue."