Sarah : " Le directeur aurait dû proposer aux élèves de découvrir le ramadan "

Une école d’Anderlecht a envoyé un courrier aux parents demandant de venir chercher sur le temps de midi les élèves qui font le ramadan pour leur éviter la tentation dans le réfectoire. Sur le temps de midi, faut-il sortir de l’école les enfants qui font le ramadan ?

Depuis son envoi, le courrier à destination des parents est la cible de critiques. L’école fondamentale Maurice Carême a demandé aux parents d’élèves qui font le ramadan de venir les récupérer sur le temps de midi avec pour justification de leur éviter la tentation lors des repas dans le réfectoire. Depuis, plusieurs réactions sont apparues pour dire que c’est à l’école de prendre en charge ces enfants et non aux parents, qu’il ne faut pas faire de division entre les enfants et que le dialogue quotidien autour de ces questions doit se faire toute l’année. Sur le temps de midi, faut-il sortir de l’école les enfants qui font le ramadan ?

Sarah de Leuven fait le ramadan tout comme ses trois enfants et elle ne voit pas en quoi la demande de l’école rend le ramadan plus facile : " Ce n’est pas une solution du tout. Ce n’est pas le rôle de l’école et on est dans un pays libre. Si les enfants ont choisi de faire le ramadan ou de ne pas le faire, de jeûner ou de ne pas jeûner, c’est le problème des parents ! Celui qui est tenté n’a qu’à manger. Mon fils fait le ramadan, s’il est tenté, il apprendra. Il n’y a aucun problème. On n’oblige pas les enfants à faire le ramadan, loin-delà ! "

Le ramadan, ce n’est pas ne pas manger, c’est une conviction, c’est le partage. " J’aurais préféré que le directeur propose de faire le ramadan pendant une demie journée, par exemple. C’est ça le vivre ensemble. On va partager pour sentir ce que cela signifie de jeûner ou de faire le ramadan. Mettre de côté ceux qui font le ramadan, c’est le pire. Le message c’est de proposer aux autres élèves de découvrir le ramadan s'ils le souhaitent. "