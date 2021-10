Sans les certificats de courte durée, les employeurs pourront-ils faire confiance aux employés ?

Le gouvernement envisage la fin du certificat médical de courte durée . Si du côté des médecins et des mutuelles la nouvelle est bien accueillie, ce n’est pas le même son de cloche du côté des employeurs qui craignent une augmentation des petites maladies du lundi, par exemple, et estiment qu’il s’agirait alors d’un congé sans solde.

Marc, un auditeur originaire de Frasnes-lez-Gosselies, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Non, il y a déjà actuellement énormément de certificats de complaisance. Je suis médecin pensionné et je connais d’anciens collègues qui font des certificats de complaisance. On en voit fréquemment. Si on supprime les certificats médicaux de courte durée, il y aura encore plus d’abus. C’est un manque de civisme total de la société belge. Les Belges ont l’esprit magouilleur. Ce système pourrait fonctionner si les médecins du travail contrôlent bien ces absences."