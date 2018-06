Sandra : " Je n'ai jamais voulu que mes enfants prennent le train "

En voulant ramasser son sandwich tombé sur un quai en gare de Ciney, Nathalie a perdu la vie hier en étant happée par un train. Etes-vous en danger sur les quais des gares ?

C’est un tragique accident qui s’est déroulé hier à Ciney sur lequel revient Sudpresse aujourd’hui. Aux alentours de 14h30, Nathalie est en train de manger son sandwich sur le quai de la gare quand il lui glisse entre les mains. Elle s’abaisse alors pour le ramasser mais à ce moment un train direct, qui ne s’arrête pas en gare, circule sur les voies à 70 km/h. Nathalie est happée par le train et perd la vie. La question pour vous ce matin, êtes-vous en danger sur les quais des gares ?

Pour Sandra de Morlanwelz, c’est dangereux d’attendre le train sur le quai : " Ça a toujours été ma hantise d'attendre sur les quais de la gare. J’ai toujours dit qu’il fallait un garde-fou le long des quais, ça empêcherait aussi les jeunes de s’asseoir sur le bord des quais. "

Augmenter la sécurité n'engendrerait pas de trop gros frais selon Sandra : " Une petite barrière en métal qui empêche vraiment d’aller au bord des quais et de s'asseoir sur le bord des quais suffit. Il faut deux ou trois barrières automatiques que le contrôleur ouvre quand le train arrive. L’annonce dans la gare ne suffit pas, les enfants chahutent, s’amusent et se poussent. Je n’ai jamais voulu que mes enfants prennent le train à cause de ça. "