Samusocial : 346.360€ de jetons seront-ils remboursés ?

La Commission d’enquête dédiée à l’affaire du Samusocial a émis ses recommandations. Il y a entre autres le fait que Pascale Peraita et Yvan Mayeur devraient rembourser chacun près de 113 000€. Alors que cette Commission n’a qu’un rôle de contrôle, d’investigation et de proposition, est-ce raisonnable de penser que cet argent sera remboursé ? N'est-ce pas juste un effet d'annonce ?

Stefan Cornelis, président de la Commission du Samusocial : " Nous avons fait des recommandations au Conseil du Samusocial et la première recommandation consiste à rembourser les jetons qu'ils ont perçu de manière illégitime. Notre demande est quand même contraignante dans la mesure où, à la fin de l'année, on va demander au Conseil du Samusocial ce qu'ils ont fait des recommandations, de ce qu'ils ont mis en oeuvre pour qu'elles soient exécutées et exiger un remboursement avec toutes les possibilités juridiques qui existent. Ils ont le droit de ne pas les suivre mais ça serait quand même étonnant. Le rapport est publique. Il sera donc consultable dès qu'il sera traité en Commission c'est-à-dire la semaine prochaine, à savoir le mercredi 28 février. Ce jour-là, la Commission statuera et votera le rapport ".