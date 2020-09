Samira de Liège : "Si le masque n'était plus obligatoire, je ne le porterais plus jamais !"

"Je comprends sa démarche et j'y adhère tout à fait"

Samira, une auditrice originaire de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je comprends sa démarche et j'y adhère tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de réagir selon sa conscience et je trouve qu'il y a une atteinte à la liberté qui me gêne un peu avec ce masque. Les gens vivent dans la psychose et les médias en rajoutent. Certes, il faut protéger les plus faibles et les personnes malades mais quand je vois tous ces gens avec un masque sur la bouche, ça devient aberrant... Les gens nourrissent leur peur et diminuent forcément leur immunité."

Si demain, ce n'est plus obligatoire, je ne porterai plus jamais mon masque !

Selon Samira, il y a des limites au port du masque : "Cette distanciation sociale où tout le monde a peur de tout le monde, ça me gêne. Et certaines personnes deviennent violentes verbalement à cause de la peur de l'autre. Travailler des heures avec un masque est gênant et ne me sert à rien du tout. Je ne regarde plus la télé, je trouve ça triste, on nous a coupé l'herbe sous le pied, on nous infantilise et rien n'est clair, tout le monde se contredit sans cesse. Si demain, ce n'est plus obligatoire, je ne porterai plus jamais mon masque ! Toute cette situation me fatigue. Le masque est utile à certaines périodes et avec certaines personnes mais pas tout le temps..."