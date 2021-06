Salwa, à propos du port du voile à la Stib : "je porte le voile et même si on n’est pas d’accord avec moi, j’aimerais qu’on me respecte"

Salwa, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : " Ces femmes existent dans la société et ne demandent qu’à être intégrées pleinement. Je pense qu’intégrer un équivalent au voile dans l’uniforme peut être une option pour qu’elles puissent s’intégrer et s’épanouir dans leur vie professionnelle."

Je suis tout à fait favorable à une adaptation du voile dans l’uniforme

"Je ne crois pas que ça peut provoquer des violences pour la simple raison que chacun est libre de faire ce qu’il veut. Nous sommes dans une société où on peut ne pas être d’accord, mais où on peut aussi avoir du respect pour l’autre. Le vivre-ensemble, c’est inclure et respecter la diversité dans notre société complexe. Les femmes qui portent le voile font de toute façon partie du paysage : en sortant dans la rue, vous allez en trouver quelques-unes donc je ne vois pas en quoi ça peut être choquant dans un service public. Personnellement, je porte le voile et j’aimerais m’épanouir et m’intégrer dans la société dans laquelle je vis. J’aimerais, même si on n’est pas d’accord avec moi, qu’on me respecte."