Sabine : " Si c'est nécessaire, il faut envoyer 2000 à 3000 ambulances ! "

En France, Naomi est morte quelques heures après avoir passé un appel aux services d’urgence qui n’a pas été pris au sérieux.

L’affaire a déclenché une vive polémique en France. Se sentant très mal, Naomi, 22 ans, décide d’appeler le Samu, comme vous allez l’entendre, son appel n’est alors pas pris au sérieux.

Après ce coup de téléphone, elle arrivera à contacter SOS Médecins, sera finalement prise en charge mais décèdera quelques heures plus tard. L’opératrice qui a reçu l’appel a été suspendue et se dit aujourd’hui effondrée. Sans vouloir l’excuser, une source syndicale tient à rappeler que la charge de travail est conséquente, les opérateurs doivent traiter 2000 à 3000 appels par jour…

Avec 2000 à 3000 appels par jours passés au SAMU, est-ce compréhensible de passer à côté d’un cas grave ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! ".

À ce propos, pour Sabine de Jauche, cette non-réaction de la part de l'opératrice est incompréhensible : " Je ne comprends pas. Ce que je n'ai surtout pas apprécié, c'est quand la jeune fille a appelé. On entendait vraiment la détresse dans sa voix et la manière dont la standardiste lui a répondu n'était pas correcte. Il n'y a pas d'excuse. Si la personne n'a pas besoin d'urgence, alors tant pis ! C'est sur elle que les frais de transports retomberont. Mais, j'estime qu'on n'a pas le droit de mettre une vie en danger parce que, personnellement, on croit que c'est un canular. Pour moi, il faut envoyer une équipe d'intervention pour chaque appel. Si c'est un canular, il faut engager des poursuites contre la personne en question. Mais nous n'avons pas le droit de mettre la vie des jeunes filles de 22 ans en danger. Si c'est nécessaire, il faut donc envoyer 2000 à 3000 ambulances par jour sinon, vous voyez le résultat ! ".