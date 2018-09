Sabine Devergnies : " Il faut arrêter de dire que c'est à la maison que les devoirs doivent se faire "

Aucune cote sur les bulletins de la première à la sixième primaire et pas de devoirs. Voilà le projet de plusieurs écoles en cette rentrée. Trouvez-vous que c’est la bonne méthode ? En ce jour de rentrée, La Nouvelle Gazette met en avant trois écoles de la région de Charleroi qui ont décidé de lancer une pédagogie alternative qui repose, entre autres, sur l’absence de cotes dans les bulletins parce que selon ces écoles, pour un enfant les cotes ne représentent rien, c’est surtout les parents que ça intéresse. Les élèves de ces écoles n’auront pas non plus de devoirs à réaliser en rentrant à la maison car il n’y a pas de raison de les faire travailler alors que c’est ce qu’ils ont fait toute la journée… Pas de cote, pas de devoir, trouvez-vous que c’est la bonne méthode ? Sabine Devergnies, directrice des écoles Mimosas à Gosselies et de la Bassée à Roux : " On veut permettre à l’enfant de se sentir à l’aise même face à des difficultés. Le fait de ne pas être sanctionné par des cotes qui souvent ne veulent rien dire pour lui, mais lui assure quelques soucis à la maison, on s’est dit qu’il fallait trouver une autre façon de l’évaluer. Il va être évalué tout au long de l’année, tout on long de son avancement individuel, en concertation avec son enseignante. À l’enfant qui est en difficulté et qui aurait de très vilains points, on va lui dire : " Ok, il y a des difficultés là. Est-ce que nous, on peut faire en sorte que ça aille bien pour toi ? C’est-à-dire toi et les enseignants mais aussi toi et les copains. On peut apprendre les uns les autres. "

Les parents participent à cette méthode Il faut que tout le monde joue le jeu insiste Sabine Devergnies : " Les parents sont impliqués dans cette démarche de ne pas sanctionner l’enfant quand il a des difficultés et faire en sorte que ça aille. Quand vous rentrez de la maison avec un bulletin avec que du rouge et des difficultés, comment voulez-vous qu’un enfant puisse penser qu’il peut quand même y arriver ? On sanctionne les enfants pour une même chose à un même moment. Tout le monde doit être arrivé au même niveau d’apprentissage au même moment dans une classe où il y a 20-25 individus différents. C’est impossible ce que demande la sanction par points. "

Les devoirs ne se font pas à la maison Pour beaucoup d'auditeurs, sans devoirs, c'est le nivellement par le bas. La directrice n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation : " C’est n’importe quoi ! Les devoirs à la maison, pour l’enfant qui a compris et maîtrise la matière, il n’en a pas besoin ! Prenez du temps avec lui, éveillez-le, allez visitez des expositions si vous en avez les moyens, allez au cinéma voir des films intéressants, discutez-en avec eux, prenez du temps consacré à vivre les choses avec lui. L’enfant qui est en difficultés, ça va être la bagarre. Ce qu’on entend dans nos écoles, c’est : " Il n’a pas su le faire, on est resté 3 heures assis autour de la table et il n’y est quand même pas arrivé ". Cet enfant-là, il quitte l’école avec des difficultés. Il rentre chez lui, il se bagarre avec les parents. Et on lui demande encore d’être performant le matin et de faire abstraction de tout ça ! Nous on ne veut plus de ça. On veut que les enfants se sentent à l’aise dans leur école et il faut arrêter de dire que c’est à la maison que les devoirs doivent se faire ! "