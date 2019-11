Sabine : " Comme il n'y a pas de retrait de permis vélo, l'amende doit être plus élevée "

Sabine de Florennes veut une amende plus salée pour les cyclistes : " C’est pareil sauf que le problème avec le cycliste c’est qu’il n’a pas de permis donc on ne peut pas lui faire de retrait de permis et il peut recommencer comme il veut. Il ne faut pas plafonner l’amende et elle peut être plus chère puisqu’ils risquent leur vie (c’est leur problème) et aussi celles des autres. Ils peuvent recommencer le jour même puisqu’il n’y a pas de retrait de permis. "

Une grosse amende pour les cyclistes

À Jalhay, Jean-Michel estime que ce sont les cyclistes qui sont les plus dangereux : " C’est plutôt le contraire. Je parle par expérience. Je suis chauffeur poids lourd et je suis souvent en Flandre où les pistes cyclables sont près de la route. Je mets le clignotant pour tourner et un cycliste qui est sobre me barre la route. S’ils sont bourrés, je n’imagine pas les dégâts, ça va à une mort certaine. Déjà qu’ils se croient prioritaires en temps normal alors là, s’ils sont bourrés, ils ne regardent nulle part. Des amendes en fonction du taux d’alcool et en plus des amendes beaucoup plus salées que la voiture. C’est clair qu’au niveau de la paperasse ça va compliquer les choses mais il faut sensibiliser au maximum les cyclistes !

Léon de Jodoigne est d’accord, un contrôle et une amende quand on roule à vélo saoul sont normaux.

Un anonyme choisit aussi l’amende salée : " C’est encore plus grave surtout pour la personne qui est sur le vélo. J’étais chez des amis, on avait un peu trop bu et comme j’étais venu en voiture je n’ai pas voulu reprendre le volant et je lui ai demandé de me prêter son vélo pour rentrer. J’ai fait un kilomètre, j’ai chuté et je me suis fracturé la hanche à six endroits différents ! Peu importe la peine financière que j’aurais pu recevoir de la police, le montant n’est pas à hauteur du préjudice que je subis. Ça fait 9 ans que je boite, je ne suis plus jamais monté sur un vélo parce que je n’ose plus. Les peines doivent rester identiques pour les conducteurs de voiture, de vélo, de trottinette… Quelque part, après ma chute, l’ambulance est arrivée à fond de balle et elle a aussi créé un danger sur la route. Donc c’est un cercle vicieux. Mon accident a peut-être entraîné des accidents potentiels. Si je devais choisir entre une grosse amende et ce que je vis tous les jours depuis 9 ans, j’aurais préféré payer une grosse amende. "

