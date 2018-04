Rudy : " Glissez un billet entre les papiers de la voiture et vous allez voir "

En Wallonie, 1 voiture sur 5 est recalée au contrôle technique, 1 sur 4 à Bruxelles, souvent pour des pneus mal gonflés ou des phares mal réglés, des émissions trop polluantes ou une suspension trop fatiguée. Le contrôle technique est trop strict ou vous ne faites pas réviser votre voiture avant d’y aller ?

Sudpresse présente aujourd’hui les chiffres concernant les voitures recalées au contrôle technique en Belgique. Si seulement 16% des véhicules n’obtiennent pas le document vert en Flandre, c’est 1 voiture sur 5 qui est refusée en Wallonie et 1 sur 4 à Bruxelles. La porte-parole du GOCA, la fédération professionnelle du secteur, explique que souvent la carte rouge peut être évitée simplement en vérifiant le véhicule avant le contrôle car il s’agit régulièrement de pneus mal gonflés, de phares mal réglés, d’émissions trop polluantes ou de suspension trop fatiguée… Le contrôle technique est trop strict ou vous ne faites pas réviser votre voiture avant d’y aller ?

Rudy de La Louvière affirme que la corruption existe partout en Belgique : " Glissez un billet entre les papiers de la voiture et vous allez voir si la voiture ne va pas passer, même avec des amortisseurs ou des freins cassés. Je connais des amis qui l’ont fait et j’étais avec eux. À Haine-Saint-Pierre dans le Hainaut, vous mettez 50 ou 100 euros et votre voiture passe ! "