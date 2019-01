Roberto : "Qui va payer sinon ? Les gens qui ne prennent pas le train ? Non! "

L’association navetteurs.be dénonce les parkings payants de la SNCB, il ne s’agirait que d’un business lucratif. Les parkings des gares payants, c’est un problème ?

Gianni Tabbone s’en prend aux tarifs pratiqués par la SNCB pour ses parkings dans La DH. Selon le porte-parole de l’ASBL navetteurs.be, ces parkings devraient être gratuits pour les abonnés de la SNCB alors que de son côté, la société dit couvrir ses frais d’exploitation et augmenter la sécurité en demandant de 4 à 10,25€ la journée de parking pour les usagers et de 197 à 724€ pour l’abonnement annuel selon les gares. Les parkings des gares payants, c’est un problème ?

Roberto, auditeur d'Anderlecht, trouve cela logique de faire payer le train aux navetteurs plutôt qu'aux citoyens : "Les gens qui ont pris l'initiative d'aller habiter en dehors de Bruxelles et qui doivent prendre le train pour venir travailler à Bruxelles, faut quand même pas charrier; qui va payer ces parkings finalement ? Nous autres qui n'allons pas prendre le train tous les jours ? Non! Moi je ne prends pas le train donc je ne vois pas de raison ! Je rappellerai simplement que l'abonnement ainsi que le parking sont déductibles et l'employeur en général les paye, ça c'est déjà une bonne chose! Moi, par contre, j'habite sur Anderlecht et il y a quatre zones de stationnement donc ça veut dire que quand je quitte ma zone et que je vais à 500 mètres de mon logement, je dois payer ! Sinon qui va payer ces parkings ? Les gens qui ne prennent pas le train tous les jours! 90% des navetteurs travaillent à Bruxelles (ou dans les grandes villes) et ils ont fait le choix d'aller vivre en dehors de la capitale pour avoir une qualité de vie que je peux comprendre mais il faut assumer ! On ne veut quand même pas le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière de la SNCB ! Il faut quand même un peu se mettre à la place des gens qui n'ont jamais pris le train et qui doivent payer pour ceux qui le prennent ! Nous, dans les grandes villes, on supporte les gens qui viennent en voiture engorger nos villes donc ce n'est que logique et en plus c'est déductible donc je ne vois pas où est le problème! Il faut entretenir et surveiller ces parkings donc qui va payer ça ? Vous, moi, qui ne prenons jamais le train? C'est quand même pas possible cette histoire!"