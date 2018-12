Robert de Fleurus : "Faire asseoir l'élève à terre n'est pas humiliant, je trouve ça plutôt comique!"

Depuis la rentrée, 60 plaintes ont été déposées contre des professeurs pour harcèlement envers des élèves durant les cours. Ça existe vraiment des professeurs harceleurs en classe ?

Dans La DH de ce matin, la maman d’un élève de secondaire raconte le calvaire vécu par son fils à cause d’un professeur qui le harcelait, l’humiliait pendant les cours. Il était, entre autres, obligé de s’asseoir par terre et n’a pu régler la situation qu’en changeant d’école car la direction n’arrive pas à monter un dossier suffisant contre ce professeur nommé, qui depuis aurait trouvé une autre cible dans sa classe. On apprend par ailleurs que depuis la rentrée, 60 plaintes contre des professeurs ont été déposée auprès du délégué général aux droits de l’enfant pour de tels faits. Ça existe vraiment des professeurs harceleurs en classe ?

Robert, un auditeur originaire de Fleurus a réagi à ce sujet sur notre antenne. Il est projectionniste dans des salles de cinéma et s'est rendu compte que "Le problème ne vient pas toujours des professeurs, les enfants sont conscients qu'ils ont beaucoup de droits et ils en abusent. J'ai rencontré beaucoup de projections pour des écoles le matin et ils venaient avec leur professeur naturellement et quand on voit le comportement des enfants, on voit qu'ils sont conscients qu'ils ont des droits maintenant et si on ne les respecte pas, les parents viennent aussi des fois trouver le professeur mais les parents croient toujours que leur enfant est le meilleur mais il faut aussi leur dire qu'ils ne sont pas en classe pour voir ce qu'il se passe et que le professeur, parfois, n'a pas d'autres moyens que d'élever la voix ou de réprimander pour se faire comprendre ou se faire respecter car il n'y a plus beaucoup de respect de l'élève envers le professeur."