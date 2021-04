Reporter l’ouverture de l’Horeca à la mi-mai, est-ce envisageable ?

Christian de Pont-de-Loup, dans la province de Hainaut, conclut ce débat : "Non, ce n’est pas envisageable. Je ne comprends pas pourquoi on est encore et toujours en train de reporter l’ouverture de l’Horeca. Comme pour tout, on reporte de mois en mois et on n’avance pas. On parle d’ouvrir uniquement les terrasses : que ferons-nous s’il pleut ? De plus, rien ne prouve que les contaminations se font dans les cafés et les restaurants : ils sont fermés depuis des mois et les chiffres augmentent malgré tout. Pour moi, nous ne prenons aucun risque à ouvrir les restaurants."

