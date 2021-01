Les Fagnes, où la circulation était interdite les deux derniers week-ends, pourraient être accessibles ce week-end selon Sudpresse. La décision avait été prise après les scènes de chaos sur les routes durant les vacances de Noël et c’est justement l’argument utilisé pour organiser un week-end test avec des zones de stationnement autorisées : nous ne sommes plus en période de vacances et donc il y aura moins de monde. C’est le moment de rendre les Fagnes à nouveau accessibles ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

Réouverture des Fagnes ce week-end - © DenBoma - Getty Images/iStockphoto

"Il faut interdire les déplacements non-essentiels" Damien, un auditeur originaire de Thuin en province de Hainaut est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Rouvrir les Fagnes ce week-end est une idée absurde, on se demande où est passé le confinement. On ne peut pas aller chez le coiffeur un par un, mais on peut se retrouver à 50.000 pour se promener dans les Fagnes. Certes les balades ne sont pas interdites, mais on peut très bien se balader autour de chez soi. Ce n’est pas compréhensible de se retrouver avec autant de personnes au même endroit. Je suis allé dans un centre commercial ce week-end, il était bondé. Ça c’est légal, mais dans la nature ça ne l’est pas. J’aimerais retourner voir un match de foot, mais à 7000 personnes dans le stade on ne peut pas." Même si c’est un grand espace, on y croise beaucoup de monde, c’est donc c’est un lieu à risque "Il faut interdire les déplacements non-essentiels afin d'éviter la propagation du virus."

Réouverture des Fagnes ce week-end - © Images authentiques par le photo - Getty Images

"Il y a d’autres endroits où il y a de la neige" Alain vient de La Roche-en-Ardenne, dans la province de Luxembourg et pense qu’il faut interdire aux gens de se rendre dans les Fagnes : "Mercredi passé, je suis parti dans les Fagnes avec un petit groupe de photographes amateurs. Nous avons voulu nous rendre au Signal de Botrange où il y a un très grand parking : il était rempli. Des voitures étaient même garées le long de la route. On a passé notre chemin et continué jusqu’au Mont Rigi, en espérant qu’il y ait moins de monde : impossible d’y accéder, la police était là et il y avait des voitures partout. Cela s’est passé en milieu de semaine, en dehors des périodes de vacances.

Je n’imagine même pas le monde qu’il y aura pendant le week-end. Il faut interdire l’accès aux Fagnes tout simplement. C’est une réserve naturelle. De plus, il y a d’autres endroits où il y a de la neige comme en Gaume."

Réouverture des Fagnes ce week-end - © Santiago Urquijo - Getty Images

"Il faut compter sur la responsabilité de chacun" Finalement, Jonathan de Huy en province de Liège trouve que c’est une bonne initiative de rouvrir les Fagnes ce week-end : "Tant que les gens respectent les consignes, il n’y a pas de risques. On parlait de chaos dans les Fagnes pendant les fêtes de fin d’année, mais pour moi le chaos il est dans les bus, dans les trains ou dans les magasins bondés. Cela s’est mal passé fin d’année, mais je pense que si les gens font un effort pour respecter les consignes, cela devrait bien se passer ce week-end. Il faut compter sur la responsabilité de chacun." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.