Renée : " Je n’ai jamais laissé mes enfants rentrer tout seuls avant l’âge de 15 ans "

Hier à Philippeville, il y a eu pour la deuxième fois en trois semaines une tentative d’enlèvement d’un élève qui rentrait chez lui. Comment s’assurer que votre enfant est en sécurité sur le chemin du retour ?

En trois semaines, deux élèves ont connu une tentative d’enlèvement à proximité de leur école à Philippeville. Dans les deux cas, les témoignages se ressemblent. Une voiture beige immatriculée en France est à l’arrêt, au moment où l’élève la dépasse, la voiture démarre, et vient ensuite barrer la route. En réaction, les écoles ont décidé de suspendre les sorties anticipées, ont demandé aux élèves de ne pas se déplacer seuls et des parents veulent mettre en place un comité de surveillance aux abords des écoles.

Comment s’assurer que votre enfant est en sécurité sur le chemin du retour ? C'est la question que l'on posait dans " C'est vous qui le dites ".

Ce débat touche beaucoup Renée de Mont-sur-Marchienne : " Avec ce que nous avons vécu il y a quelques années, c’est honteux ce qui se passe encore maintenant ! Je n’ai jamais laissé mes enfants rentrer tout seuls avant l’âge de 15 ans ! À 15 ans, ils étaient en groupe. J’ai honte d’être belge. J’ai travaillé et mon mari aussi et mes parents aussi. Donc il n’y avait personne de libre. Mais il y avait toujours quelqu’un pour aller à la rencontre des enfants et voir ce qu’il se passait. Je ne laissais pas ma fille rentrer dans une rue où il y avait beaucoup de trafic, de voitures, des hommes tout seul qui s’attachent à des petites minettes de 12 ans et qui les regardent en fumant leur cigarette... À 15 ans, ils ne sont plus tout seuls. Ceux qui ne veulent pas céder à la panique, eh bien bravo ! […] Il doit y avoir une organisation entre parents. "

Suite à sa tentative d'enlèvement il y a plus de 15 ans, Alessandro de Jumet n'a plus été seul à l'école : " J’étais en 5ème ou 6ème primaire, on était quatre et on revenait de l’école. On habitait le quartier, on revenait toujours à quatre ou à cinq. C’était la période où Julie et Mélissa venaient de se faire kidnapper. On ne faisait pas trop attention à ça et puis on a eu le cas. On est passé pas loin de se faire kidnapper tous les quatre. Mes parents ont trouvé la solution : ne plus nous laisser aller à pieds ou à vélo à l’école. Malgré le fait qu’ils travaillaient tous les deux. Une présence de deux policiers à la sortie des écoles dissuaderait les gens malintentionnés. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. On devrait faire peut-être comme aux États-Unis, mettre des autobus scolaires dans chaque école. "

Pour Nathalie d’Overijse, " on ne pourra jamais savoir. Il y a 40 ans de ça, j’ai failli me faire enlever devant ma grand-mère. Personne n’a bougé. C’est quelque chose qui me touche profondément. J’ai vécu avec cette angoisse et cette incertitude pendant toute mon adolescence. Je suis devenue maman moi-même, j’ai deux filles. Ça a été horrible de devoir les lâcher que ce soit pour aller jusqu’à l’école qui était à 100 mètres ou même aller à une fête d’anniversaire ou encore les laisser sortir en étant ado. J’ai été obligée de les laisser sortir, j’ai dû travailler toute cette angoisse et je ne veux pas non plus tomber dans la paranoïa complète. "

