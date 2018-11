René Collin " Il faut privilégier les produits de chez nous "

Pour le Ministre wallon de l’Agriculture, il y a trop de gibiers polonais dans nos grandes surfaces alors que les producteurs belges ont du mal à vendre leurs bêtes. Il y a un problème avec le gibier belge ? René Collin, le Ministre wallon de l’Agriculture vise plusieurs enseignes ce matin dans La DH. Lidl, Delhaize et Carrefour sont attaqués par le ministre à qui il reproche de vendre trop de gibier polonais et délaisser la viande belge. Les producteurs wallons se retrouvent avec des stocks de viande difficiles à écouler. Les grandes surfaces de leur côté disent qu’il n’y a pas assez de gibier belge. Pour le responsable d’un atelier de découpe, la raison se trouve dans le prix plus bas des viandes étrangères. Il y a un problème avec le gibier belge ? René Collin, le Ministre wallon de l’Agriculture : " Ce n’est pas la première fois que j’ai l’occasion de parler de la grande distribution, que ce soit pour la viande bovine, de nos fruits qui ne sont pas suffisamment dans les grandes enseignes. Moi je fais le constat qu’il y a certaines enseignes où on privilégie la viande ou les produits de Belgique, de Wallonie en particulier et si certaines arrivent à la faire, je ne comprends pas pourquoi d’autres ne le font pas. Les volumes sont suffisants, en sanglier en tout cas, ils ont toujours été suffisants. Cette année, il y a même une surproduction puisque nous avons donné des instructions aux chasseurs d’abattre des sangliers. "

Les grandes surfaces ne veulent pas s’exprimer Carrefour, Lidl et Carrefour n’ont pas voulu s’exprimer, mais dans la DH ils affirment que les contrats sont signés à l’avance et donc qu’il est impossible de s’adapter. René Collin répond : " Qu’il s’agisse d’un contrat passé antérieurement ou d’autres qui sont maintenant à contracter... Ils doivent passer des discours aux actes, toutes les grandes surfaces prônent le développement durable, disent qu’ils vont privilégier le circuit court, qu’ils sont attentifs à notre agriculture qui est de qualité, aux produits de notre chasse qui est naturelle… Et donc ils doivent maintenant passer des paroles aux actes comme certaines le font déjà. Là, ils doivent donner la préférence aux produits de chez nous, c’est le respect de notre économie, mais surtout de leurs clients et de notre citoyen. "

Le gibier polonais est moins cher, mais moins contrôlé Certes le gibier polonais est moins cher, mais le Ministre wallon de l’Agriculture justifie ce prix : " Les conditions environnementales, les conditions sociales au niveau des salaires, des conditions même sanitaires ne sont pas nécessairement les mêmes dans certains pays qu’ils ne le sont chez nous... On a une agriculture qui est extrêmement contrôlée. Donc c’est aussi un argument de plus. On a aussi des produits de proximité, donc on contribue au développement durable en privilégient les produits de chez nous. " Le ministre pointe du doigt Delhaize, Carrefour et Lidl, comme principaux fautifs : " Je ne veux stigmatiser personne et je vais inviter l’ensemble des enseignes pour avoir une concertation sereine. Simplement j’ai fait faire l’exercice par une de mes collaboratrices, je l’ai envoyé dans ces enseignes pour aller m’assurer de toute une série de choses que j’entendais... Le volume de venaison étrangère m’a quand-même vraiment interpelé. Je demande un sursaut de la part de l’ensemble des chaines de distribution pour privilégier les produits de chez nous. Je rappelle aussi qu’il n’y a aucun risque à consommer de la viande de sanglier. Á côté de ces grandes chaînes de distribution il y a des artisans bouchers auxquels on peut faire confiance. Je pense que l’on doit faire davantage pour privilégier les produits de chez nous. "