Rencontre inattendue entre Philippe et Delphine : attendiez-vous ce geste ? Êtes-vous fiers du Roi ?

Rencontre inattendue entre le Roi Philippe et Delphine au Château de Laeken. La rencontre s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse selon le communiqué envoyé par le Palais qui était signé " Philippe et Delphine ". Vous l’attendiez ce geste de Philippe ? Vous êtes fiers de l’attitude du Roi ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Jacqueline "je suis fâchée par cette rencontre" - © Tous droits réservés

"Je ne suis pas du tout fière du Roi..." Jacqueline, une auditrice originaire d'Ottignies, dans le Brabant wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas du tout fière du Roi... J'aime beaucoup le Roi Philippe, je ne suis ni royaliste, ni antiroyaliste, je le trouve sympa, je trouve qu'il a très bien fait son boulot jusque maintenant mais ici, c'et un faux pas...Selon moi, c'est un affront qu'il fait à ses parents ! Si votre femme rentrait en vous disant qu'elle attend un enfant de quelqu'un d'autre, vous allez être tout bonheur et l'accueillir les bras ouverts ? Je ne pense pas !" Je pense qu'il n'aurait pas dû la rencontrer et encore moins afficher ça publiquement ! Pour Jacqueline, Delphine en demande de trop et le Roi Philippe devrait être plus discret sur ses positions : "Delphine voulait juste être reconnue et maintenant, elle a le titre de princesse et l'héritage qui va avec ?! Je pense qu'il n'aurait pas dû la rencontrer et encore moins afficher ça publiquement ! Albert II avait bien raison de ne pas demander à la rencontrer et de ne pas vouloir la reconnaître, c'était simplement par respect par rapport à Paola ! Aujourd'hui, je suis très fâchée par cette rencontre."

Jacqueline "je suis fâchée par cette rencontre" - © Tous droits réservés

"Il aurait pu penser à sa maman..." Du côté de Marcinelle, en région carolo, Eliane partage cet avis : "Je suis entièrement d'accord avec Jacqueline ! Il aurait pu penser à sa maman... Déjà qu'elle a été trompée par son mari et qu'il est allé faire un enfant ailleurs... Au départ, Delphine ne voulait rien à part être reconnue par le Roi Albert II et finalement, elle est princesse de Belgique ! Au départ, elle ne voulait rien mais maintenant, elle accepte tout ce qui vient avec ! Et cette rencontre, par rapport à Paola, me dérange énormément. Il aurait dû rencontrer sa sœur de façon discrète, sans divulgation de communiqué, ni de photo officielle. Mettez-vous un instant à la place de Paola... Je ne pense pas que vous accepteriez pareille situation !"

Jacqueline "je suis fâchée par cette rencontre" - © Tous droits réservés

"Le Roi Philippe a eu le geste juste au moment où il fallait" Enfin, direction Malmedy, en province de Liège, où Jacques conclut de façon contraire aux avis précédents : "Cette nouvelle m'a donné le sourire parce que le Roi Philippe a eu le geste juste au moment où il fallait. Je constate que depuis 7 ans, il n'a pas fait un pas de travers, c'est quelqu'un qui se montre proche des gens, qui essaye de moderniser la monarchie et je pense que cette action-là était nécessaire dans le cadre de la place qu'occupe la monarchie en Belgique. D'ailleurs, pendant la pandémie, avec la Reine Mathilde, ils ont montré leur soutien au peuple, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, il est correct, juste, intelligent et en phase avec son époque. Il a fait ce qu'il fallait, au moment où il le fallait et le faire avant aurait été compliqué puisqu'il y avait l'action en justice en cours." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.