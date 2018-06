Renaud : " Il n'a pas dérapé, une convention ça se réécrit "

Hier Theo Francken a dit souhaiter pouvoir renvoyer les bateaux de migrants, ce qui est interdit par l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme. S’en est suivi un appel à la démission de certains partis de l’opposition. Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a-t-il dérapé hier ?

Vive polémique hier après les propos de Theo Francken qui revenait sur la situation de l’Italie, aujourd’hui obligée d’accueillir les migrants qui arrivent par la mer, sans pouvoir les renvoyer. Selon lui, tant que ce n’est pas possible, nous aurons le chaos, il demande à pouvoir renvoyer les bateaux, il faut trouver une manière de contourner l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme qui l’interdit aujourd’hui. Dans la foulée, certains partis de l’opposition ont demandé la démission de Theo Francken avant que, par un communiqué, il précise ne pas vouloir contourner l’article 3 mais que son interprétation est trop stricte aujourd’hui… mais pour arriver au même résultat, renvoyer les bateaux de migrants. La question pour vous ce matin, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a-t-il dérapé hier ?

Renaud de Courcelles, ne soutient pas les propos tenus par Theo Francken: " Repousser les bateaux, c’est peut-être un peu exagéré. Mais il est grand temps de trouver une solution parce qu’on appelle ça la crise. C’est qu’on est dans une crise et quand on est dans une crise, les décisions et les conventions qui ont été prises pendant une période où on ne l’était pas doivent peut-être être repensées ou aménagées. "

Mais Renaud est contre la démission du secrétaire d'État : " Nous sommes victimes du principe du politiquement correct et que demander aux politiques de démissionner dès qu’ils disent ce qu’ils pensent ça ne va pas avec le fait de vouloir l’honnêteté politique. On ne peut pas toujours demander à Theo Francken de démissionner dès qu’il veut serrer la vis. Il a été élu par des gens qui attendent ça de lui. Et homme a le courage de ses opinions et ça il faut le lui laisser. "