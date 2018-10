Remontées de files par des motards : 15% en plus d'accidents

En un an, le nombre d’accidents avec blessés causés lors de remontées de files par des motards est en hausse de 15%. C’est trop dangereux de pouvoir remonter les files en moto ?

Depuis 2011, le code de la route permet aux motards de remonter les files de voitures en cas de bouchons. Dans La DH ce matin, on découvre qu’entre 2016 et 2017, le nombre d’accidents avec blessés a augmenté de 15%. L’institut Vias, qui a analysé le comportement des motards, pointe un non-respect fréquent de la vitesse autorisée, limitée à 50 km/h mais aussi la distraction des automobilistes trop souvent occupés à regarder leur téléphone entre deux ralentissements. C’est trop dangereux de pouvoir remonter les files en moto ?

Benoît Godart, porte-parole de VIAS, l'Institut pour la Sécurité routière : "Malheureusement, c'est toujours la partie la plus vulnérable qui paie les pots cassés et donc en l’occurrence, ici, ce sont plutôt les motards qui sont davantage blessés plutôt que les automobilistes qui ont un habitacle. Cette augmentation s'explique par plusieurs choses : premièrement, il y a de plus en plus de travaux sur nos routes et donc il y a forcément davantage d'embouteillages et de files. Deuxièmement, il y a de plus en plus de motos sur nos routes, chaque année le nombre d’immatriculation augmente. Et alors, troisièmement, au niveau des responsabilités, il y a une responsabilité partagée ; d'un côté, de nombreux motards ne respectent pas les règles et roulent par exemple au-delà de 50km/h et d'un autre côté, le comportement des automobilistes est à analyser et bon nombre d'entre eux sont occupés sur leur smartphone pendant les embouteillages et ne regardent pas les motards qui remontent les files ou se collent trop à gauche lorsqu'ils sont sur la deuxième bande ou trop à droite lorsqu'ils sont sur la troisième bande ou changent de bande sans regarder dans leur rétroviseur... Donc à ce moment-là, le motard - qui a fortiori roule trop vite - ne pourra pas réagir."