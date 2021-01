Région bruxelloise en zone 30 partout… ou presque

Depuis vendredi, la Région bruxelloise est limitée à 30 km/h partout… ou presque. Les Bruxellois et les navetteurs se retrouvent peut-être pour la première fois ce matin en cette rentrée confrontés à la nouvelle limitation de vitesse sur toute la région, sauf sur tous les axes où un panneau indique le contraire et ils sont nombreux à avoir fleuri ces dernières semaines. Cette nouvelle vitesse vous convient ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Ça me semble tout à fait logique d’imposer des zones 30" Farida, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ça me semble tout à fait logique d’imposer des zones à 30km/h. Je trouve cela même étonnant que certains se sentent choqués de la zone 30 car pour moi cela va de soi : quand je passe dans des rues adjacentes aux grandes avenues, je ralentis pour la protection des piétons et des enfants."

Je ne pense pas que cela nécessite de garder les yeux rivés sur notre compteur ou sur les panneaux en rue. "Quand ce sont des routes que nous connaissons, on prend vite l’habitude de savoir à combien on doit rouler sans regarder constamment sa vitesse. Il faut juste le temps de s’y faire à cette nouvelle mesure. Je pense qu'il s'agit vraiment une mesure pour protéger les autres, et cela est plus que nécessaire pour les routes très fréquentées."

"Je ne pense pas que ce soit très bon au niveau de la pollution" Contrairement à Farida, les zones 30 ne conviennent pas à Christine, également de Bruxelles : "Je trouve cela dangereux à cause de la multiplication de panneaux : on va passer plus de temps à guetter les panneaux qu’à regarder ce qu'il se passe sur la route. Personnellement je dois rester maximum en 3ᵉ vitesse et le pied sur le frein constamment dans la circulation. Je ne pense pas que ce soit très bon au niveau de la pollution. De plus, nos voitures ne sont pas du tout adaptées à ce type de conduite. Je pense donc qu’il faudrait travailler sur des solutions alternatives comme les transports en commun."

"Je ne vois qu’un avantage à cette loi : renflouer les caisses de l’Etat" Enfin, Paolo à Uccle conclut : "Avec ma voiture, je dois rester en 2ᵉ vitesse en zone 30 et je tourne alors en haut régime. En 3ᵉ vitesse, je dépasse rapidement la limitation de vitesse, sinon je suis en bas régime et ce n'est pas bon pour la voiture. En ce qui concerne la réduction du bruit grâce aux zones 30, il ne m’a jamais dérangé et si je voulais moins de bruit, j’irais vivre à la campagne. Je ne vois qu’un avantage à cette loi : renflouer les caisses de l’État. Je roule sur Bruxelles tous les jours à Bruxelles je vais faire de mon mieux mais je serais sûrement verbalisé." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.