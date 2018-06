Réforme du permis de conduire : pourquoi les auto-écoles ne sont pas bien informées ?

Les auto-écoles doivent-elles former à l’aveugle des futurs conducteurs aujourd’hui en n’ayant toujours pas reçu les informations concernant les nouvelles épreuves que devront passer les candidats dans moins d’une semaine dans le cadre de la réforme du permis de conduite en Wallonie ? Dans les éditions du Sudpresse, les auto-écoles se plaignent de ne pas avoir reçu les informations concernant les nouvelles épreuves du permis de conduire dans le cadre de la réforme qui entrera en vigueur en Wallonie au 1er juillet. Non seulement, ils n’ont pas les détails concernant les manœuvres qui peuvent être demandées durant l’épreuve mais il n’y a pas non plus d’information concernant le Certificat d’aptitude nécessaire pour conduire seul avant le passage du permis. Les auto-écoles doivent-elles former à l’aveugle des futurs conducteurs à moins d’une semaine de la réforme du permis de conduire en Wallonie ? David Barattucci, vice-président de la Fédération des Auto-Écoles Agréées (FAA) : "Les informations concernant les nouvelles manœuvres, on les a puisqu'on connaît notre métier donc on sait ce qu'on doit faire... Ce qui nous pose problème, c'est qu'on ne connaît pas les modalités exactes donc quand un candidat va effectuer un créneau ou une quelconque manœuvre, on ne sait pas quels sont les critères d'échecs, ni les critères de réussite. Donc, in fine, on forme les candidats en bon père de famille, par rapport à ce que nous estimons être correct, mais est-ce que les examinateurs ont la même opinion que nous? On n'en sait rien!"

Le vade-mecum voiture réclamé depuis ... 10 ans! David Barattucci poursuit : "Si je prends les autres catégories de permis de conduire, notamment du poids lourd, nous avons accès au vade-mecum et nous savons exactement quels sont les critères d'acceptation de reçu à l'examen. Ici, le vade-mecum devait être connu mais nous ne l'avons toujours pas... Or, le vade-mecum voiture, ça doit faire une dizaine d'années que nous le réclamons! Et on nous l'avait promis pour ce premier juillet..." Le débat se poursuit cependant au cabinet du ministre de la Mobilité, Carlo Di Antonio comme le souligne le vice-président de la Fédération des Auto-Écoles Agréées : "Il y a eu des échanges avec le cabinet... J'ai encore eu un responsable en ligne ce matin qui me confirme que nous allons le recevoir mais il y a un petit peu de retard... Ceci dit, il faut quand même reconnaître qu'avec la réforme du permis de conduire, par rapport à ce que nous avons connu dans le passé au niveau fédéral, il y a quand même une évolution puisque anciennement, la loi sortait, elle était d'application et puis seulement, on était prévenu! Donc cette fois, nous avons été prévenu assez tôt concernant les modifications, il ne reste plus que les détails concernant la cotation de l'examen qui ne sont pas connus. Mais il n'est pas normal avec une réforme comme on vient de subir ici, avec autant de changements, de ne pas être informés des détails de la cotation."

Qui du Certificat d’aptitude ? Enfin, concernant le Certificat d’aptitude nécessaire pour conduire seul avant le passage du permis, David Barattucci conclut : "Je viens d'avoir certaines confirmations ce matin donc apparemment, les choses sont claires : les auto-écoles en Wallonie ne pourront plus délivrer le certificat d'aptitude gratuitement. Désormais, ce sera un examen à 60€ au centre d'examen. Je trouve ça complètement irrationnel et disproportionné par rapport aux autres régions! En plus, au niveau de cette épreuve, selon moi, il n'y a pas de différence puisque ce sera la même chose quasiment que l'examen définitif donc cet examen pour pouvoir rouler seul n'est pas réellement réformé!"