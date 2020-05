Reconvertir des chômeurs en infirmiers ? C'est hors de question pour Thérèse de Luttre!

Selon Thérèse, le métier d'infirmiers.ères ne s'improvise pas et n'est pas donné à tout le monde : "J'ai travaillé 10 ans en soins intensifs et 22 ans aux urgences et croyez-moi,c 'est rare, très rare, qu'une personne arrive au bout. Le métier d'infirmiers.ères est très difficile et personne n'essaye de comprendre leur situation au quotidien. On a toujours tourné le dos au monde des infirmiers.ières alors que nous soignons les gens malades. Mais cette proposition de Maggie De Block, je n'en veux pas ! Laissez la place à ceux qui ont fait de longues études dans le domaine !"

Thérèse , une auditrice originaire de Luttre et infirmière à la retraite, est intervenue sur notre antenne à ce sujet : "Il faut aimer soigner les gens pour faire ce métier... Je suis terriblement malheureuse d'entendre des idioties pareilles parce qu'on a demandé aux infirmiers.ères de prolonger leurs études de 3 à 4 ans et de faire une spécialisation si possible d'un an donc ça fait un total de 5 ans. Alors proposer à un chômeur de se reconvertir, d'accord, mais en combien d'années ?! Reconvertissons-les dans la logistique de soins à la place, on a besoin de ce genre de personnes à l'hôpital !"

"Il ne faut pas balayer cette proposition !"

Direction Ghlin, en province de Hainaut, où Michaël n'est pas d'accord avec Thérèse et justifie son avis en témoignant de son parcours : "Il ne faut pas balayer cette proposition ! Pour vous retracer mon parcours : j'étais agent de sécurité à l'hôpital du CHU de Tivoli à La Louvière, et cette possibilité de reprendre des études existait déjà pour le personnel non soignant des hôpitaux. Mais rassurez-vous ; c'est un métier très difficile, les études le sont aussi, donc le tri va se faire tout seul parce que dès le premier stage, on sait si on est capable de faire ce métier ou non. Quand on est confronté à la réalité des choses et aux différentes problématiques, on sait tout de suite si on sera capable de terminer les études d'infirmier ou non. Et passer au-dessus des aspects du métier pour l'aspect financier est impossible surtout qu'il ne faut pas se leurrer, le salaire n'est pas si élevé que ça..."

Ce métier n'est envisageable que pour les gens vraiment motivés...

Michaël poursuit et conclut : "C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement et c'est uniquement possible pour ceux qui sont vraiment motivés... Personnellement, j'ai repris ces études à 33 ans, après m'être posé des questions et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire ! Il faut stopper l'hémorragie et venir en aide au personnel soignant avant que tout le monde n'arrête parce que cela devient ingérable."