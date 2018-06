Raphaël : "3-1 pour l'Angleterre, ça nous permettrait d'éviter de grosses équipes "

Pour Roberto Martinez, ce soir, la priorité n’est pas de gagner face à l’Angleterre. La presse quotidienne demande ce matin de ne pas calculer… Alors que la Belgique est déjà qualifiée pour les 8è de finale, ce soir, vous préférez que les Diables se donnent à fond ou s’économisent pour la suite du tournoi ?

Quoi qu’il arrive ce soir face à l’Angleterre, la Belgique ira en 8è de finale. Pour ce match qui débutera à 20h, le sélectionneur, Roberto Martinez a déclaré que la priorité n’est pas de gagner face à l’Angleterre. Et pourtant, en Une de Sudpresse ce matin, on lit : " Surtout ne pas calculer ". Pour La DH, c’est : " Roberto du spectacle, pas de calcul ". Alors que la Belgique est déjà qualifiée pour les 8è de finale, ce soir, vous préférez que les Diables se donnent à fond ou s’économisent pour la suite du tournoi ?

Le principal c’est de finir 2ème pour Raphaël de Woluwe-Saint-Pierre: " Ça nous permettrait d’éviter quelques grosses équipes. Il faut être réaliste. Les Diables auraient éventuellement le japon en 8ème et éventuellement la Suède ou la Suisse en quart. Après ça, on passera aux grosses équipes. "

Peu importe l’image des Diables dans le monde entier, " ce qui importe à la fin c’est à partir des demis… si on est éliminés bêtement en 8ème, tout le monde va être déçu. Il faut se rappeler qu’on n’est ni outsider ni favoris. On n’est rien du tout. Il faut vraiment aller le plus loin possible et ça va nous faire affronter des grosses équipes. "

Pour Raphaël, le résultat de ce soir sera 3-1 pour l’Angleterre : " Je crains qu’on n’arrive pas à tous les battre et qu’à un moment donné on se fasse avoir. À choisir, je préfère aller en demi en ayant joué contre des équipes moyennes plutôt que se faire éliminer par des grandes équipes sans atteindre les demis. Il faut se rappeler dans quelle catégorie on joue. "