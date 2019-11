Ralph Vankrinkelveldt : " Il ne faut surtout pas porter plainte, ça n'aboutira pas "

À Boussu, des parents dont la fille est victime de harcèlement à l’école n’imaginent pas porter plainte contre des élèves de 9 et 10 ans. Quelle la bonne attitude face au harcèlement scolaire ?

La DH s’intéresse ce matin à ce qui se passe dans une école de Boussu. Depuis l’année dernière, plusieurs élèves ont quitté l’établissement en raison d’un frère et d’une sœur qui sèmeraient la terreur, au point qu’une petite fille de 9 ans a évoqué le suicide auprès de sa maman. Face à cette situation, la direction aurait proposé de mettre les victimes à l’écart pendant les récréations et le pouvoir organisateur a conseillé de porter plainte mais les parents ne l’envisagent pas contre des élèves de 9 et 10 ans.

Quelle est la bonne attitude face au harcèlement scolaire ? C’est la question que l’on vous posait dans " C’est vous qui le dites ".

Ralph Vankrinkelveldt, initiateur du projet " Sors de ta bulle " contre le harcèlement : " On ne connaît pas bien le cas qui nous occupe aujourd’hui parce qu’on n’est pas dans l’école mais je pense qu’il ne faut pas porter plainte. Malheureusement, ça n’aboutira pas, ça peut marquer au fer rouge l’école et certains enfants. Je pense que ce n’est vraiment pas une solution. Par rapport au harcèlement en règle générale, il s’agit d’enfants qu’on pourrait dire jeunes mais, en même temps, 9 ans, ce n’est pas si jeune que ça ! À 9 ans, c’est toujours le début d’une découverte scolaire et amicale : on commence à voir des amis, on commence à se rendre intéressant, on commence à exister dans la classe. On s’est rendu compte que le harceleur, dans 95% des cas, est quelqu’un qui veut rayonner dans son entourage. Il ne le fait pas pour lui personnellement, c’est principalement pour rayonner et avoir une certaine cour et donc exister dans la cour, dans la classe ou sur les réseaux sociaux. On part du principe qu’il faut écarter le plus vite possible le harceleur pour pouvoir le retirer du contexte le plus vite possible moyennant des preuves ou des accusations. Il faut pouvoir casser cette dynamique de groupe parce que ça s’enchaîne et ça part très très vite, ce n’est plus maîtrisé ni par l’école ni par le PMS ni par qui vous voulez. Malheureusement ce sont les parents qui doivent s’en occuper et quand les parents descendent à l’école, ce n’est jamais bon signe parce qu’on parle de la chair de notre chair et c’est normal qu’on n’accepte pas ça. "