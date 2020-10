Quels sont vos trucs et astuces pour garder le sourire en ce moment ?

"Je crois qu'on dramatise la situation..."

Josiane, une auditrice originaire de Limelette, dans le Brabant wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je crois qu'on dramatise la situation... La famille, on ne la voit déjà pas tous les jours en temps normal. Et puis, le téléphone existe donc on peut avoir des contacts ! Et ceux qui savent utiliser un smartphone peuvent également voir leur famille via Skype par exemple. Donc où est le drame ?! Quand des enfants habitent à l'étranger, c'est pareil. J'ai la chance d'avoir mes petits-enfants pas loin de chez moi et parfois, ils passent et m'apportent un petit quelque chose mais depuis qu'ils vont à l'école, on ne se fait plus de bisou sur la joue mais des bisous de loin ! Ce n'est pas difficile comme situation, l'amour est là..."

Les gens qui se plaignent exagèrent !

Selon Josiane, "les gens qui se plaignent exagèrent ! Ils peuvent parler aux gens par téléphone, ce n'est pas si dur que ça... Maintenant, pour ceux qui perdent leur job, on touche au nerf de la guerre : l'argent. Donc ils ont des difficultés et je comprends pourquoi ils n'ont pas le moral. Personnellement, j'ai la chance d'habiter un logement social et d'avoir un jardin... Ceux qui n'ont pas cette chance-là peuvent regarder la télé par exemple... Moi, je regarde des tutos sur ma smart TV, ou bien je tricote mais je m'occupe au maximum, il y a toujours des choses à faire ou de nouvelles choses à apprendre..."