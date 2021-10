Que faut-il pour améliorer notre démocratie ?

Frédéric, un auditeur originaire de Jodoigne, dans la province du Brabant wallon, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Nous sommes dans une particratie, une dictature des partis. J’aimerais pouvoir voter pour des personnes de plusieurs partis, et non pour la liste d’un parti. Il faut supprimer le système des têtes de liste. De plus, le vote ne devrait pas être obligatoire, c’est une forme de dictature, le citoyen est libre d’assumer son droit de vote ou non."

Des référendum pour les grands enjeux

"Une fois qu’on a voté, les partis prennent la main et le citoyen n’a plus rien à dire pendant 5 ans. Si ce n’est pas de la dictature, ça en a la forme. Je trouve qu’il faut instaurer des référendum pour les grands enjeux, jusqu’à trois par an. Et si l’enjeu m’interpelle, je suis prêt à me déplacer pour donner mon avis."