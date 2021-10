Qu’attendez-vous du Codeco ?

Quentin de Linkebeek, dans la province du Brabant flamand, nous partage son avis : "J’ai l’impression qu’il n’y a pas trois régions mais trois pays en Belgique. Les décisions sont différentes selon la région où on se trouve, c’est un non-sens. À Linkebeek, on ne doit pas porter le masque à l’intérieur. Mais à 100 m de chez moi, c’est Uccle, où il faut porter le masque en intérieur. Personnellement, je pense que le port du masque devrait être obligatoire partout en Belgique tant que les hospitalisations et les contaminations ne sont pas stabilisées. On pourra ensuite envisager la vaccination obligatoire ou l’extension du Covid Safe Ticket."