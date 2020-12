Proposition de loi : le MR souhaite interdire les piquets de grève bloquants

"Il y a toujours une raison derrière une grève..."

Alex, un auditeur originaire de Fleurus, en région carolo, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Si on en arrive à des piquets bloquants et à une grève, c'est un échec pour tout le monde parce que cela signifie que tous les moyens de communication et de discussion ont été épuisés à l'intérieur de l'entreprise... On procède toujours par étapes et là où la concertation paritaire est respectée, il n'y a pas besoin de grève. Par exemple, s'il y a une grève aux TEC, c'est que les demandes des chauffeurs ont mal été appréhendées par l'employeur alors que non seulement, ils le font pour leur bien-être mais aussi pour la sécurité du transport. Il y a toujours une raison derrière une grève..."

Que les gens qui n'ont pas fait grève refusent les avantages obtenus après cette grève !

Alex poursuit et propose un deal pour ceux qui ne veulent pas faire grève : "Il y a le droit de grève et le droit au travail mais alors soyons de bons comptes : que les gens qui n'ont pas fait grève et ont continué à travailler sans perdre leur salaire refusent les avantages obtenus grâce à ceux qui ont fait cette grève et qui ont donc perdu de l'argent durant ce laps de temps ! En plus de ça, ça permettrait d'avoir plus d’adhérents au mouvement ! Il faut savoir qu'on n'a pas toujours le choix que d'en arriver-là, même quand il existe une certaine pression de la hiérarchie sur le travailleur - car oui, ça existe la pression pour nous empêcher de faire grève - mais il faut aller jusqu'au bout pour défendre nos droits !"