Proposition d’ouverture des commerces 7 jours sur 7 : voulez-vous faire les magasins le dimanche ?

Pour Philippe Donnay, commissaire au Plan, il faut discuter de la possibilité d’ouvrir les commerces 7 jours sur 7. Dans La Libre Belgique ce matin, il évoque la situation du pays et les pistes pour la relance économique avec entre autres, cette possibilité d’ouvrir les commerces le dimanche, donc 7 jours sur 7. Il ajoute qu’il faut trouver dans le droit social des mécanismes qui permettent de protéger les travailleurs pour qu’ils ne soient pas des esclaves du travail dominical. Vous voulez faire les magasins le dimanche ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images © Matej Kastelic / EyeEm – Getty Images

"Nous avons besoin de nos jours de repos"

Véronique, une auditrice originaire de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis commerçante, je travaille 38h par semaine et je suis maman célibataire de deux enfants en bas âge. Je comprends que les gens ont besoin de sortir, de dépenser de l’argent. Ce serait leur donner du temps à passer en famille pour se distraire au détriment de nos propres familles et de nos enfants. Les commerçants devraient sacrifier leurs familles en allant travailler le dimanche, pour que les gens puissent se distraire. Je ne suis pas forcément favorable à ça. Nous aussi nous avons besoin de nos jours de repos et d’être avec notre famille. De plus, je ne vois pas l’intérêt d’ouvrir un jour de plus car les gens vont déjà beaucoup dans les magasins."

4 images © andresr – Getty Images

"Les commerçants n’auraient plus de vie de famille"

Du côté d’Evere, Joëlle nous partage son avis : " Je pense surtout à toutes ces personnes qui travaillent dans les commerces, qui ont déjà des horaires difficiles tard le soir et le samedi. Il faudrait donc forcer tous ces gens à travailler en plus le dimanche ? Ils n’auraient plus de vie de famille. Les enfants vont à l’école pendant la semaine, si les commerçants travaillent le samedi et le dimanche, ils ne verront plus leurs enfants. Je pense que les magasins n’engageront pas plus de gens s’ils ouvrent le dimanche, ils emploieront leur personnel et ceux qui refusent seront renvoyés."

4 images © alvarez – Getty Images

"En Suède, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7"

Enfin, le débat se termine avec Corinne à Ittre : "Je trouve que c’est une bonne idée d’ouvrir les magasins le dimanche. Ma fille habite en Suède depuis une dizaine d’années. Là-bas, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 et je trouve cela formidable. Ceux qui travaillent le week-end sont payés double et les étudiants se bousculent pour avoir du travail le week-end tellement c’est intéressant. Je trouve que c’est plus agréable aussi pour les clients car beaucoup n’ont pas le temps de faire les magasins en semaine. L’affluence est également plus régulière : il n’y a pas de foule le vendredi soir ou le samedi matin dans les magasins comme on le voit en Belgique." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.