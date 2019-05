« Promets-moi que je pourrai mourir » : la demande d'un enfant à sa maman...

Une maman se bat pour que son fils tétraplégique de 12 ans soit euthanasié comme elle le lui a promis. C’est une promesse qui doit être tenue ?

Ce week-end, dans La Capitale, on découvrait l’histoire de Kyllian, 12 ans, aujourd’hui tétraplégique suite à deux AVC et atteint de deux maladies orphelines. Dominique, sa maman, raconte que quand l’état de santé de son fils s’est dégradé il a demandé à être euthanasié si la situation empirait. Lors d’un incident de santé, les médecins avaient accepté de débrancher les machines mais au moment où Kyllian a repris sa respiration, ils ont alors décidé de continuer les traitements ce que déplorent les parents, à qui le petit garçon en a voulu de ne pas avoir tenu la promesse d’abréger ses souffrances si la situation empirait.

Euthanasier son enfant, est-ce une promesse qui doit être tenue ? C’est la question que l’on vous posait dans « C’est vous qui le dites ».

Dominique Sala, maman de Kyllian, ressentait le besoin d'en parler dans les médias : « C'était un besoin de m'exprimer pour essayer de faire en sorte qu'on accepte la décision de mon fils... Il est atteint de deux maladies orphelines qui le tuent... Il a fait deux AVC et on sait qu'il en fera un troisième et pour empêcher cela, on lui donne de la cortisone et d'autres médicaments parce que s'il fait un troisième AVC, on sait très bien qu'il ne va pas y survivre ! Quand j'étais aux soins intensifs, on a demandé l'euthanasie de mon fils et ils ont refusé en disant qu'on était des meurtriers et qu'une vie était une vie... Mais à quel prix doit-on vivre ?! C'est là tout le problème ! Est-ce que les gens voudraient vivre dans de telles souffrances ? Au début, on donnait à mon fils - excusez-moi l'expression - des doses de cheval pour ne pas qu'il souffre ! On doit tout le temps le bouger de position pour ne pas qu'il souffre. Il est tendu de tous ses membres et on parle même de l'opérer pour détendre tout ça. Il fait aussi des crises d'épilepsie. Bref, beaucoup de choses entrent en compte ! Quand on a diagnostiqué sa première maladie orpheline, on savait déjà qu'il n'atteindra pas sa majorité et là, on me demande de laisser vivre mon fils jusque maximum 18 ans dans un état de souffrance sans tenir compte de son état psychologique... C'est lourd... Il souffre et est seulement heureux quand il voit sa famille, son papa, ses frères et sa maman... »