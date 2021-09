Projet de loi pour étendre l’utilité des caméras aux bords des routes : selon Philippe, "si on n’a rien à se reprocher, on n’est pas contre les caméras"

Depuis Liège, Stéphane conclut le débat : "Ça permettrait aux routiers de bien respecter le code de la route. Quand on voit le comportement inadapté des routiers et des autres automobilistes, il faut verbaliser. Quand vous prenez votre téléphone en main, c’est mettre les autres et soi-même en danger, votre attention est perturbée. On est dans un état de droit et à partir du moment où on respecte la loi, on n’a rien à se reprocher."

