Princesse Delphine de Saxe-Cobourg : est-ce un combat gagné ?

Bernard , un auditeur originaire de Durbuy , en province de Luxembourg, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis fâché parce qu'elle a su vivre aisément sur le compte de monsieur Boël durant à peu près 40 ans et une fois qu'elle s'est faite un nom en tant qu'artiste dans la peinture, et qu'elle a tout eu, elle se tourne vers Albert ! Le pauvre, il s'est amusé dix minutes et maintenant, il doit la reconnaître ! S'il n'y a que ça, la maman de Delphine, qui est baronne, savait très bien ce qu'elle faisait aussi ! Il faudrait penser également à la souffrance de Paola dans tout ça ! Chaque année, je mettais le drapeau de la Belgique à ma fenêtre lors de la Fête nationale mais désormais, je ne le mettrai plus !"

Du côté de Woluwe-Saint-Pierre, Sabine n'est pas du même avis : "C'est un combat gagné ! Une reconnaissance morale de son identité vis-à-vis d'elle, de ses enfants et du peuple belge. En tant que femme, Delphine, voulait que ce combat soit à son image, ce n'est pas une enfant du péché mais de l'amour ! Ça a dû être terrible pour elle mais elle a été autonome et a su tirer sa légitimité vis-à-vis de tout le monde, y compris de son père. [...] Tout le monde sait que la relation d'Albert II et de la maman de Delphine a duré des années et que cette enfant a été faite via une union d'amour."

Je félicite Delphine du fond du cœur !

Sabine conclut avec des remerciements : "Je félicite la justice belge qui a su rester unique dans son genre et surtout la force psychique et physique de Delphine qui a su faire face à ce rapport de force et a su se faire reconnaître malgré l'ignorance et la méchanceté des gens. Elle a su démontrer qu'elle est sa fille et je la félicite du fond du cœur pour ça. Peu importe qu'il s'agisse d'un roi ou non, un père doit reconnaître son enfant."