À partir du 1er juillet, passer le permis pratique coûtera plus cher. Si le prix est de 36€ aujourd’hui, il vous en coûtera bientôt 75€. Pourquoi plus que doubler le prix du permis pratique ?

C’est dans La DH que l’on découvre ce matin des éléments de la réforme du permis de conduire pratique qui sera votée demain au Parlement wallon et qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Parmi les changements : le prix… Si aujourd’hui, passer l’examen pratique coûte 36€, dès cet été cela vous reviendra à 75€… Pourquoi plus que doubler le prix du permis pratique ?

Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) : "Il n'y a pas du tout d'augmentation du prix de l'examen pratique donc je pense que le journal a fait un mauvais calcul... Le prix de l'examen théorique est de 15€, rien ne change. Le prix de l'examen pratique est de 36€ et ça ne change pas non plus. Par contre, il y aura effectivement 15€ supplémentaires parce qu'il y a un nouveau test qui est prévu : un test de perception des risques - également d'actualité en Flandre et à Bruxelles - et il faudra l'avoir réussi pour passer son examen pratique. Donc il est vrai qu'au total, on arrive à un coût de 66€ alors qu'avant, on arrivait à un total de 51€ mais il n'y a pas d'augmentation du prix de l'examen pratique en tant que tel. Par ailleurs, il y a quelque chose de facultatif qui a été mis en place - donc les candidats ne sont pas du tout obligés de le faire - c'est qu'à partir du 1er juillet, les candidats en filière libre auront la possibilité de conduire seuls, ce qui n'était pas le cas avant. Mais pour pouvoir conduire seuls, ils devront passer un certificat d'aptitudes auprès d'un centre d'examen qui coûtera environ une cinquantaine d'euros mais c'est facultatif, c'est uniquement pour les candidats qui souhaitent conduire seuls pendant leur apprentissage."

Quant au test de perception, il s'agira pour le candidat de : "regarder des vidéos et bien observer les différentes situations et à la fin, on lui posera des questions sur ce qu'il a vu. C'est vraiment pour tester sa capacité à analyser les situations de trafic et à détecter les risques puisque l'objectif de la réforme est de mieux former les futurs conducteurs et notamment, sur cette partie de perception des risques. Quelques exemples: les effets de l'alcool sur la conduite, l'importance des usagers faibles, etc. Car jusqu'à présent, on s'intéressait surtout à la capacité à conduire et à s'insérer dans le trafic mais on laissait de côté cette partie qui est pourtant nécessaire pour être un bon conducteur." Un test qui, en réalité, existe déjà sous une autre forme dans l'examen théorique comme le confirme Belinda Demattia : " En effet, il y a des questions sur ces aspects dans l'examen théorique... Mais désormais, nous le testerons également avant l'examen pratique via ce test de perception des risques et évidemment, pendant l'examen pratique, le candidat devra montrer qu'il est capable de détecter les risques pour réussir son examen."

Si cette réforme avait déjà été votée et communiquée par le passé, le vote de demain au Parlement wallon permettra désormais au gouvernement de définir les modalités pratiques.