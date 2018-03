Pourquoi organiser des commémorations pour les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles ?

22 mars 2016 : Aujourd’hui on commémore les 2 ans des attentats de Bruxelles. Dans la presse certains journaux y consacrent beaucoup de place, d’autres très peu… Faut-il parler des attentats chaque année ?

Si l’année dernière une très large place était consacrée à la commémoration des attentats de Bruxelles un an après le drame, cette année il faut faire le constat que c’est beaucoup moins le cas. À la lecture des journaux ce matin on découvre que certains quotidiens y consacrent parfois quelques pages quand d’autres ont choisi d’écrire seulement quelques lignes. La question pour vous ce matin, faut-il parler des attentats de Bruxelles chaque année ?

Guillaume Denoix de Saint-Marc, administrateur de V-Europe : " Ce qui est important, c'est de voir à quoi servent ces cérémonies. Elles ont un intérêt pour les victimes, pour montrer que la Nation, que l'État, que la société civile n'oublie pas ce qui s'est passé puisque c'est la société civile et l'État qui sont visés et non pas les personnes qui ont été blessées ou qui ont été tuées. Il est donc très important qu'un travail de mémoire soit fait mais, un travail de mémoire qui soit dans la construction et dans la pédagogie afin qu'ils puissent montrer cette solidarité et cette communion entre la société et les victimes. Je dirais même plus particulièrement entre l'État et les victimes parce que c'est ce dernier qui est visé et responsable. Il n'est pas forcément coupable mais il est responsable de la situation. Malheureusement, dans ce cas-là, on a l'impression que, pour l'année dernière et cette année, c'est un peu loupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette communion, cette écoute. L'État nous écoute mais ne nous entend pas et ne prend pas sa responsabilité dans l'accompagnement des victimes ".

Pour certains de nos auditeurs ce matin, ces commémorations augmentent un sentiment d'angoisse et la crainte qu'il se produise à nouveau un tel drame. Pour Guillaume Denoix de Saint-Marc, il n'y a aucune raison d'avoir peur : " Vous savez, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Malheureusement, j'ai maintenant 29 ans d'expérience dans le terrorisme. Cela fait 29 ans que j'ai été victime et que je les assiste. Je crois qu'il ne faut pas avoir de peur irraisonnée. Ce qui est important, c'est de montrer que nous sommes unis, que la société ne tombe pas et qu'elle se rassemble pour montrer sa solidarité avec les victimes. C'est pour ça que ces cérémonies doivent avoir lieu ne serait-ce que pour que les victimes aillent mieux. Par contre, il semblerait que ça ne soit pas fait dans cet état d'esprit-là. Il s'agit plus d'une exploitation politique que d'un accompagnement des victimes ".