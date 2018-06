Pourquoi les chiens d'assistance restent-ils interdits dans la plupart des hôpitaux?

L’Avenir et Sudpresse reviennent ce matin sur le rejet d’une proposition qui visait à permettre à des patients d’être accompagnés par leur chien d’assistance dans tous les hôpitaux. Alors qu’ils sont présents pour toute une série de tâches au quotidien, dans la plupart des infrastructures médicales l’accès leur est interdit actuellement. Pourtant d’une grande aide pour leurs maîtres, pourquoi dans la plupart des hôpitaux les chiens d’assistance sont interdit d’accès ?

Jean-Marc Hautecler, représentant de l'AViQ, l'agence pour une vie de qualité: "Le chien d'assistance est de deux types. Vous avez le chien guide pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et le chien d'aide pour les personnes voiturées. On est ici dans le cas de chiens très particuliers qui sont considérés par nous comme des aides techniques, et donc on parle de quelques chiens évidemment pour toute la Wallonie."