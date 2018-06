Pourquoi Christiane n'a été prise en charge que 35 minutes après l'appel de l'ambulance alors qu'elle vit à côté d'une caserne ?

Le capitaine Fierens, en charge de la coordination opérationnelle à la zone de secours Hemeco (Huy-Hamoir), devait intervenir sur notre antenne mais a dû se rendre à une intervention concernant une fuite de gaz. C'est donc Nicolas Manguette, le fils de Christiane, qui malgré ce moment difficile a accepté d'intervenir sur notre antenne: "Je n'en veux vraiment pas aux pompiers! Ils ont très bien fait leur travail. D'ailleurs, ils étaient les premiers à venir présenter leurs condoléances suite au décès de ma maman donc chapeau! Par contre, par rapport aux politiques, je souhaite leur dire que je trouve ça anormal le manque d'ambulances qu'il y a ici dans la région. Encore dans notre cas, l'ambulance de Huy était déjà partie donc d'habitude ils appellent celle d'Andenne, plus proche que celle de Liège mais elle était partie aussi. Donc ils ont appelé l’ambulance de Liège et on a dû attendre 35 minutes. Le temps m'a paru extrêmement long, je ne savais pas quand ils allaient arriver. Ma maman était consciente suite à son malaise donc j'essayais juste de continuer à discuter avec elle et savoir comment elle se sentait. J'étais persuadé que l'ambulance allait rapidement arriver."

Pas une première pour Nicolas cette mauvaise expérience...

Nicolas poursuit le dialogue et ajoute : "Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive : il y a deux mois, j'ai été témoin d'un accident et j'ai appelé les secours mais il n'y avait plus d'ambulance disponible sur Huy donc on a dû attendre 25 minutes avant l'arrivée d'une ambulance alors qu'une personne avait été éjectée d'une voiture... Donc déjà là, j'avais remarqué le problème!"

Enfin, Nicolas conclut par un message pour les politiques : "Un ami médecin m'a dit que ma maman aurait pu survivre à ce malaise si l'ambulance était arrivée à temps... Je ne ressens pas de colère mais je ne sais pas comment expliquer mes sentiments... Mais j'aimerais surtout que les choses bougent et que l'État se mobilise un peu et achète plus de matériel et engage plus d'effectif pour pouvoir sauver plus de gens!"

Le message est passé... L'équipe fait part de ses plus sincères condoléances à la famille...