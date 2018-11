Pour Yves Kint, c'est impossible de répondre à toutes les candidatures !

Dans 76% des cas, un chercheur d’emploi ne reçoit pas de réponse après l’envoi de son CV. Une réponse après l’envoi d’une candidature, c’est important pour vous ?

Il faudra envoyer en moyenne 18 CV avant de décrocher un entretien et dans 76% des cas il n’y a jamais de réponse à l’envoi d’une candidature, les chiffres sont à découvrir dans les éditions de L’Avenir ce matin. Pour StepStone qui a réalisé l’étude, une réponse est importante car elle donne un feedback aux chercheurs d’emploi qui peuvent alors adapter leur démarche. Pour les employeurs une réponse négative n’apporte rien et cela représente un coût, ce n’est donc pas la priorité. Une réponse après l’envoi d’une candidature, c’est important pour vous ?

Yves Kint, président de l'association AMVCB (association des meilleurs vendeurs, commerciaux et commerçants de Belgique) : " La première chose qu'il faut savoir c'est que, quand on met une annonce en règle générale pour un travail, on reçoit entre 200 et 400 CV par jour pendant la première semaine où l'annonce paraît. Cela veut dire que les recruteurs vont devoir lire un Harry Potter par jour. Ce n'est pas possible et, répondre, ça l'est encore moins. Les sociétés qui sont spécialisées dans le recrutement vont mettre en place un mail automatisé. Quand vous allez envoyer votre CV, ils vont vous répondre que, si celui-ci correspond à leur besoin ils reprendront contact avec vous. Si dans la semaine vous n'avez pas reçu une réponse, c'est que vous ne correspondez pas. Ceci est valable uniquement pour les grosses entreprises mais pas pour les petits indépendants qui sont seuls avec une secrétaire. Ils ne savent pas gérer un afflux de 200 à 400 CV qui arrivent chaque jour. Dès qu'ils trouvent un candidat, ils arrêtent le recrutement ".

Pour Yves Kint, c'est nécessaire que le candidat reçoive une réponse : " Pour moi, c'est important que le candidat ait une réponse. Cela lui donne un peu de chaleur pour le travail qu'il a fourni. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des candidats font un copier-coller de leur CV et de leur lettre de motivation et que nous recevons des CV qui ne correspondent pas à la demande. Ceux-là, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas de réponse mais on ne sait pas en apporter à tout le monde vu la quantité de CV. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des règles avec le Forem. Les candidats sont obligés de faire une recherche d'emploi, ils sont surveillés et doivent prouver qu'ils ont répondu à des candidatures. Certains en envoient juste pour montrer qu'ils ont fait la démarche. Ces copiers-collers engendrent des erreurs dans les candidatures et les recruteurs regardent en diagonale si il y en a. Si c'est le cas, ils jettent les CV. Sinon ils doivent les lire, une minute déjà par CV, faites le compte... Cela correspond à 400 minutes et donc 6 heures de travail rien que pour les lire, vous n'avez encore rien fait d'autre... "