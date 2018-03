Pour Patrick, la publicité est dans le chemin pour distribuer le courrier !

Un projet wallon et bruxellois prévoit que si vous ne mettez pas un autocollant autorisant la publicité dans votre boîte aux lettres, vous n’en recevrez plus.

C’est à lire dans La DH aujourd’hui. Si actuellement il faut signaler par un autocollant " STOP " que vous ne désirez pas de publicité, les choses pourraient changer… Les pouvoirs publics travaillent sur un projet qui prévoit l’inverse. La distribution de folders publicitaires serait interdite à moins que vous apposiez un autocollant " OUI Pub ". Certains estiment que c’est une mesure totalement disproportionnée qui menace le commerce, que les folders sont un média apprécié. Voulez-vous de cet autocollant pour continuer à recevoir de la pub ?

Qui veut de cet autocollant ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Patrick de Jette : " Je suis agent chez Bpost et je veux que l'on ait la possibilité de mettre cet autocollant sur sa boîte aux lettres pour des raisons propres à mon métier. Quand je passe devant les boîtes aux lettres, pour pouvoir mettre le courrier, je suis parfois obligé d'enlever les folders parce que, soit ils ne sont pas mis correctement, soit il n'y a pas suffisamment de place que pour pouvoir les déposer. Dans ce cas-là, on est forcé d'enlever les publicités et de les mettre sur le pas de la porte pour pouvoir distribuer le courrier. On n'a pas d'autres choix. On choisit soit la publicité soit le courrier. De plus, si on met cette nouvelle norme en route avec ce nouvel autocollant, le lendemain quand on passera, la publicité sera en dehors de la boîte aux lettres. Pourquoi ? Parce que, parfois, il y a une accumulation de plusieurs jours et les habitants laissent ça comme cela. Ensuite, nous on arrive et on en redistribue encore plus. Au final, on ne sait plus mettre le courrier dans la boîte aux lettres. "