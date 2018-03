Pour Nora, les élèves qui étudient à domicile deviennent des enfants rois !

En dix ans, le nombre d’enfants qui suivent l’école à domicile a augmenté de 80%. La moitié des parents font ce choix pour raison pédagogique…

Chaque année, le nombre d’élèves qui suivent leur scolarité à la maison augmente depuis 2008. Pour l’année scolaire 2016-2017, ils étaient 920 alors qu’en 2008, on en comptait 502. Si l’ancienne ministre de l’Enseignement, Joëlle Milquet, avait déclaré que ce type de traitement devait être réservé aux cas légitimes - comme la maladie grave par exemple - dans l’article consacré à ce sujet aujourd’hui, La DH explique que la moitié des parents qui font ce choix expliquent ne plus se reconnaître dans le système scolaire. Est-ce qu’on apprend mieux à la maison ?

Est-ce qu’on apprend mieux à la maison ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Nora de Denderleeuw est partagée sur la question : " Dans certains cas, on apprend mieux à la maison qu'à l'école. Dans le sens où, à l'école, il faut vraiment faire partie du lot. Si on ne suit pas, on est vraiment dans le rejet. C'est sur ce constat que je base ma critique. Je ne dénigre ni l'école, ni la maison. Je pense tout de même que l'école est quand même le moyen le plus salutaire, le plus conforme à l'éducation et à l'apprentissage. Mais, quand on a des problèmes d'écoles surpeuplées, de dévalorisation, de non-considération des besoins réels des enfants, de leurs attentes, de leur curiosité et de tout ce qui est en rapport avec les choses de la vie, oui il y a un manque terrible à ce niveau-là. "

Mais, pour Nora, si on laisse les enfants étudier à la maison, ils vont devenir des enfants rois : " C'est là-dessus que je ne suis pas en faveur de l'étude à domicile. La lacune là-dedans c'est que, si on ne met pas l'enfant à l'école, il manque de points de repères par rapport au contact social avec les autres. Grâce à l'école, les enfants sont préparés à ce qui passe dans la vie et à leur futur boulot ".

Quand Nora se retrouvera face à ce choix, dans un premier temps, elle optera pour l'école : " Ce sera selon son bien-être personnel mais d'abord l'école et de préférence les meilleures qui existent. Maintenant si mon enfant ne s'y plait pas et qu'il est considéré comme un numéro, ça me plaira moins. J'ai moi-même vécu ça, les classes surpeuplées avec plus de trente élèves et j'ai eu partout le même problème. Dans ce cas-là, soit tu avances soit tu restes sur le côté. Si mes parents avaient été en mesure de payer mon éducation à domicile, j'aurais largement préféré ça. "